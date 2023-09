Francoske športnice na OI ne bodo smele nositi muslimanskih pokrival

Francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera je v nedeljo v oddaji Dimanche en politique na televiziji France 3 pojasnila, da je vlada "zavezana ustavni ureditvi strogega sekularizma, ki se strogo uporablja na področju športa. Kaj to pomeni? Pomeni prepoved kakršne koli oblike javnega izražanja verskih čustev, pomeni absolutno nevtralnost javnih uslužbencev, zato predstavniki naših delegacij v naših francoskih ekipah ne bodo nosili naglavnih pokrival in tančic."

A pri uradu visokega komisarja ZN za človekove pravice v zvezi s tem vprašajem pozivajo k previdnosti. "V skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic so omejitve glede izražanja vere ali prepričanja, kot je izbira oblačil, sprejemljive zgolj v zelo posebnih okoliščinah, ki so sorazmerne in nujne zaradi upravičenih skrbi v zvezi z javno varnostjo, zagotavljanjem javnega reda in miru, javnega zdravja ali morale."

Mednarodni olimpijski komite (Mok) "sledi logiki, ki je sestavljena iz razumevanja nošenja tančice, ne kot verskega, ampak kot kulturnega dejavnika", je priznala francoska ministrica, ki je sicer spomnila na junijsko odločitev francoskega vrhovnega upravnega sodišča (Conseil d'Etat).

To je potrdilo prepoved nogometašicam v zvezi z nošnjo naglavnih rut. Vrhovno sodno telo je pritrdilo Francoski nogometni zvezi (FFF), da lahko s pravili prepove kakršne koli znake ali oblačila, ki jasno kažejo politično, filozofsko, versko ali sindikalno pripadnost med športno igro.

Tožbo proti uredbi francoske zveze FFF je sprožila skupina muslimanskih nogometašic, ki si je nadela ime Les Hijabeuses in se zavzema za uveljavitev pravice muslimank do nošenja hidžaba med igranjem nogometa.

Sekularizem je v Franciji občutljiva tema, ki jo zagovorniki predstavljajo kot način zagotavljanja verske nevtralnosti države, kritiki pa kot orodje proti etničnim in verskim manjšinam, zlasti muslimanom.