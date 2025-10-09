Francoski kolesar namesto do rekorda do pripora v Rusiji

Imel je sicer e-vizum, vendar je poskušal prečkati mejo na kontrolni točki, dostopni le ruskim in kitajskim državljanom. "Nato je odšel na drug prehod, kjer je prepovedano prečkati mejo s kolesom, ampak morate iti z vlakom ali avtobusom," je za AFP povedal Vladimir Najdin , uradnik vladne organizacije za nadzor zaporov.

44-letni Sofiane Sehili je pot začel 1. julija v Lizboni, končal pa naj bi jo v Vladivostoku. A do tja ni prišel zaradi nevšečnosti na rusko-kitajski meji.

Sehili se trenutno nahaja v pripornem centru v Usurijsku, kraju, približno 6400 kilometrov vzhodno od Moskve. "Je v dobrem zdravstvenem stanju, vendar se zaradi jezikovne ovire težko sporazumeva z uradniki v pripornem centru," je še dodal Najdin.

"Grozi mu globa do 200.000 rubljev (dobrih 2000 evrov), dve leti prisilnega dela ali zapora," pa je dejala njegova odvetnica, ki bo po nekaj neuspešnih poskusih pritožbe, zadnjo je sodišče zavrnilo danes, predala višji sodni instanci. Sodišče je zaenkrat zavrnilo tudi zahtevo, da bi se Francoz preselil v hišni pripor.

Izkušeni francoski kolesar, ki je sodeloval že na več ultramaratonskih dirkah, je želel podreti rekord Nemca Jonasa Deichmanna, ki je leta 2017 prečkal Evrazijo v 64 dneh, dveh urah in 26 minutah.