Francoski kolesar namesto do rekorda do pripora v Rusiji

Moskva, 09. 10. 2025 17.51 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Avtor
STA
Francoski ultra kolesar in filmski ustvarjalec Sofiane Sehili je želel postaviti svetovni rekord v hitrosti prečkanja Evrope ter Azije v enem poskusu. A namesto do rekorda je prišel v ruski pripor, približno 400 kilometrov pred ciljem 13.000 kilometrov dolge poti so ga namreč ruske oblasti aretirale, ker naj bi nezakonito prečkal njihovo mejo.

44-letni Sofiane Sehili je pot začel 1. julija v Lizboni, končal pa naj bi jo v Vladivostoku. A do tja ni prišel zaradi nevšečnosti na rusko-kitajski meji.

Imel je sicer e-vizum, vendar je poskušal prečkati mejo na kontrolni točki, dostopni le ruskim in kitajskim državljanom. "Nato je odšel na drug prehod, kjer je prepovedano prečkati mejo s kolesom, ampak morate iti z vlakom ali avtobusom," je za AFP povedal Vladimir Najdin, uradnik vladne organizacije za nadzor zaporov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sehili se trenutno nahaja v pripornem centru v Usurijsku, kraju, približno 6400 kilometrov vzhodno od Moskve. "Je v dobrem zdravstvenem stanju, vendar se zaradi jezikovne ovire težko sporazumeva z uradniki v pripornem centru," je še dodal Najdin.

"Grozi mu globa do 200.000 rubljev (dobrih 2000 evrov), dve leti prisilnega dela ali zapora," pa je dejala njegova odvetnica, ki bo po nekaj neuspešnih poskusih pritožbe, zadnjo je sodišče zavrnilo danes, predala višji sodni instanci. Sodišče je zaenkrat zavrnilo tudi zahtevo, da bi se Francoz preselil v hišni pripor.

Izkušeni francoski kolesar, ki je sodeloval že na več ultramaratonskih dirkah, je želel podreti rekord Nemca Jonasa Deichmanna, ki je leta 2017 prečkal Evrazijo v 64 dneh, dveh urah in 26 minutah.

FIRBCA
10. 10. 2025 12.34
-1
to so dolgotranji projekti, ce gres na glavo brez ustreznih papirjev se pac zgodi tako. Ce bi imel plan in pridobljeno vse crno na belem kje kaj lahko itd se nebi to zgodilo. Zal zakoni so za vse enaki.
ODGOVORI
0 1
Stauffenberg
09. 10. 2025 19.55
-1
Kaj se pred tem ni oglasil v DGSE (francoska obveščevalna služba), kjer bi dobil še bolj natančna navodila?
ODGOVORI
1 2
modelx
09. 10. 2025 21.14
-2
ni dobil pravega podatka. :)))) ali pa so ga nalašč zavedli, da bi videli, kaj se bo zgodilo
ODGOVORI
0 2
Naš zmiraj
09. 10. 2025 19.31
+3
Če greš v tujo državo se moraš prilagodit njihovim predpisom in vse preverit raje dvakrat vprašat ,bil sem tam in brez problemov
ODGOVORI
4 1
modelx
09. 10. 2025 19.31
+1
prej naj bi se pozanimal. tudi pri nas tujec ni smel preko maloobmejnega prehoda.
ODGOVORI
2 1
Port__CN
09. 10. 2025 19.25
+0
NA ZADNJEM prtljažniku je imel vohunsko anteno ,obtožen pa za zaustavitev napredovanja fronte !
ODGOVORI
1 1
Perrun
09. 10. 2025 19.00
-4
Ma te Rusi so res cist zašli. Kaksne neumnosti
ODGOVORI
2 6
inside1
09. 10. 2025 18.35
+9
če je že toliko bil po svetu in raznih mejah, bi lahko tudi vedel, da ponekod ni heca in ko te zaprejo te živi bog ne reši več....
ODGOVORI
10 1
Nidani
09. 10. 2025 18.32
+6
Ta je eden tisti,ki misli, da so pravila zato, da se jih krši...škoda pa, da mu ni ratalo! Šola pa dobra!
ODGOVORI
8 2
tornadotex
09. 10. 2025 18.15
-2
Kot pravijo, imeti kakršnokoli dejavnost z Rusijo, pomeni imeti sr anje na kvadrat..
ODGOVORI
6 8
Omreznina2024
09. 10. 2025 18.11
-2
Če ne bi Makaron delal s r a n ja, verjetno ne bi bil priprt.
ODGOVORI
6 8
ivan res grozni
09. 10. 2025 19.33
+2
Če ga ne bi delal Putin!
ODGOVORI
2 0
