Francoski mediji o 'majhni alpski državi, ki je postala trdnjava svetovnega športa'

Pri časniku so govorili z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec, ki jim je zaupala, da se želi s službene poti vrniti pravočasno, da si bo doma ogledala zadnjo etapo Tour de Francea. "Obnorela sta nas, vsi Slovenci smo nanju zelo ponosni. Polovica nas je pred televizorji,"je o Primožu Rogličuin Tadeju Pogačarju, ki kraljujeta na kolesih, povedala Kustečeva.

Tudi direktor največjega kolesarskega kluba pri nas Adria Mobil in direktor Dirke po Sloveniji Bogdan Finkpravi, da se mora vsako jutro uščipniti. "Če bi mi pred desetimi leti povedali, da se bo to dogajalo, bi rekel, da gre za znanstveno fantastiko. Vsa Slovenija živi sanje, vsi govorijo o tem, ne glede na to, ali greš v trgovino ali na bencinsko črpalko,"pripoveduje Fink.

Prav on je tisti, ki je Rogliča vzel na šestmesečno preizkušnjo v svojo ekipo in z njim leta 2012 podpisal prvo profesionalno pogodbo, ko je ta po hudem padcu končal kariero smučarskega skakalca. "Ko je začel, je imel že 24 let, kar je za kolesarja zelo 'staro'. A navajen je bil trenirati, poznal je zahteve poklicnega športa,"razlaga športni direktor. Tri leta pozneje, torej leta 2015, je ambiciozni Roglič osebju ekipe Jumbo-Visma dejal, da bo naredil vse, da bo v petih letih zmagal na Touru. Piše se leto 2020.