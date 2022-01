Francoski rokometaš novo leto začel v bolnišnici

Iz pariškega kluba so sporočili, da je bil rokometaš "žrtev nasilnega napada in številnih vbodov z nožem." Kljub grozni izkušnji Francoz trenutno ni v življenjski nevarnosti: "V bolnišnici njegovo stanje opazujejo in ni razlogov za skrb." Policija v francoski prestolnici preiskuje okoliščine napada.

Elohim Pradni je bil na seznamu rokometašev, ki bi s svojo reprezentanco morali zaigrati na evropskem rokometnem prvenstvu, ki se začne 13. januarja. Francozi se bodo v skupinskem delu pomerili s Srbijo, Hrvaško in Ukrajino.