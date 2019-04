Francoski velikan potrdil, kar se je dolgo šušljalo: Ovniček iz Celja k Nantesu

Če je na eni strani to za pivovarje velik udarec, saj je Ovniček eden tistih, ki v knežjem mestu še ni pokazal vsega kar zna, pa je po drugi strani prodaja slovenskega reprezentanca genialna poteza, saj je v Zlatorog prišel brez odškodnine, odhaja pa za eno rekordnih odškodnin, ki so jo pivovarji prejeli za katerega od igralcev v zadnjih petih sezonah. "Roka je naš strokovni štab, skupaj z vodstvom, spremljal nekaj časa. Gre za igralca prihodnosti, z dobrim pregledom nad igro. Veseli smo, da bo oblekel naš dres," je novico na uradni spletni strani francoskega kluba komentiral predsednik HBC Nantesa Gaël Pelletier .

Organizator rokometne igre Celja Pivovarne Laško Rok Ovniček je pred začetkom letošnje sezone Velenje s Celjem zamenjal v želji, da bi ujel zalet za igranje na najvišji ravni, da okusi slast nastopanja v Ligi prvakov, da evropsko rokometno javnost opozori na kakovost, ki jo premore. V Zlatorogu je osnovni cilj očitno izpolnil. Že prihodnjo sezono bo nosil dres francoskega Nantesa. 24-letnik po koncu letošnjega tekmovalnega leta zapušča slovenski rokometni prostor. Želi oditi z naslovom državnega prvaka, pokalnega zmagovalca in se tako na najlepši možni način posloviti od rumeno – modrega dresa in najzvestejših navijačev.

Neuradno naj bi Celjani zanj prejeli več, kot 100 tisoč evrov, ki jih bodo zagotovo porabili tudi za sestavo moštva v prihodnji sezoni. Zasedba naj bi bila namreč praktično sestavljena, vsekakor pa, kot so po uspešno zaključeni sanaciji kluba povedali, preko svojih zmožnosti v klubu ne bodo več šli. Kljub dejstvu, da je bila letošnja zasedba bistveno cenejša od konkurentov, je najtrofejnejši slovenski moški rokometni kolektiv, dolgo dihal za vrat najboljšim evropskim klubom in se spogledoval s prebojem v osmino finala tekmovanja.

Anti se je nad njim navdušil v Celju

"Zasedba Celja ima nekaj posameznikov, na katere je potrebno biti pozoren," je takrat po remiju v Zlatorogu in veliki točki pivovarjev, na novinarski konferenci razmišljal trener Nantesa Thierry Anti in očitno imel v mislih Ovnička, čeprav je bil navdušen tudi na vratarjem Klemnom Ferlinom, ki je bil ob izdatni pomoči navijačev, skupaj s soigralci, režiser enega najbolj neverjetnih preobratov letošnje sezone med evropsko elito. Celjani so namreč zaostajali že 7 golov, ob koncu pa vknjižili točko.

In očitno so pri finalistu minule sezone Lige prvakov, močno prizadevali, da ga zvabijo medse. V nameri so uspeli in z njim sklenili dogovor do junija 2023.