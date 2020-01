Francoskim odbojkarjem zadnja vozovnica za OI

Francoski odbojkarji so zadnja evropska reprezentanca, ki si je priborila nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Ekspresno so Francozi opravili svojo nalogo, pa čeprav so igrali v Berlinu, kjer so imeli Nemci izjemno navijaško podporo. A to ni pomagalo, Francija je zmagala brez izgubljenega niza (3:0). Francozi so v polfinalu premagali Slovence s 3:2 v nizih, Nemci pa so s 3:1 premagali Bolgare.

Francozi so igrali slabše kot v zadnjih treh nizih proti Sloveniji, a kljub temu so imeli nekaj težav le v tretjem nizu, v katerem so ves čas zaostajali, a v končnici le postavili stvari na svoje mesto. Nemcem ni pomagalo 20 točk Györgyja Grozerja, Francozi so delo porazdelili med več igralci, s 14 točkami, je bil najučinkovitejši Jean Patry, ki je dosegel tudi štiri ase. Dva je prispeval Earwin Ngapeth, ki je z neubranljivim začetnim udarcem tekmo tudi končal. Poleg Francije bodo evropske reprezentance v Tokiu še Italija, Poljska in Rusija.