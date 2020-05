Francoz lastnik najbolj spektakularnega prestopa v zgodovini norveškega rokometa

Luc Abalo je podpisal pogodbo z moštvom iz Elveruma in je najbolj spektakularen prestop v zgodovini norveškega klubskega rokometa, poroča rokometna spletna stran handball-planet.com. Abalo je bil v zadnjih petnajstih letih član francoske reprezentance, v tem obdobju je z njo dvakrat osvojil naslova olimpijskih prvakov (Peking 2008 in London 2012) ter po tri naslove svetovnih (Hrvaška 2009, Švedska 2011 in Francija 2017) in evropskih prvakov (Švica 2006, Avstrija 2010 in Danska 2014).

Za Elverum je pred leti igral tudi Slovenec Tine Poklar.