Francozi kot prvi v polfinale evropskega prvenstva

Francozi, dvakratni olimpijski prvaki, leta 2015 pa edinkrat doslej evropski prvaki, so v prvem nizu odločilno razliko naredili po 13:13, ko so nanizali pet zaporednih točk, do konca pa prednost še oplemenitili in niz dobili na 16. V drugem nizu so se izbranci Andree Gianija odlepili še nekoliko prej, po 6:6, Romunom se je uspelo nazadnje približati pri 16:18, v končnici pa so bili spet zanesljivi Francozi ter zmagali s 25:19.

V tretjem nizu so se Romuni, zlati na EP davnega 1963, sicer pa sedmi na prejšnjem EP, še najbolj upirali. Čeprav so bili francoski odbojkarji praktično ves čas v rahli prednosti, so nekako korak držali nekje do 14:16, zatem pa so dobitniki sedmih odličij na EP tekmece držali na razdalji treh ali štirih točk, niz pa spet dobili na 19.

Theo Faure je bil z 19 točkami najboljši v francoski vrsti, v kateri je šest od svojih 11 točk z bloki dosegel Francois Huetz. Cristian-Daniel Chitigoi je bil z 11 točkami edini z dvomestnim številom točk pri Romunih.

Francozi se bodo v petkovem polfinalu merili z zmagovalcem obračuna med Italijo in Finsko, ki bo na sporedu v sredo. Druga polfinalista pa bosta dala današnji obračun Poljske, ki brani naslov, in Nemčije, ki je na EP doslej osvojila srebro 2017, ter sredin Slovenije, branilke brona, in Belgije, ki je bila na EP najboljša četrta leta 2017.