Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Francozi kot prvi v polfinale evropskega prvenstva

Sofija, 22. 09. 2026 16.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Francija odbojka

Francoska odbojkarska reprezentanca je prva polfinalistka evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Francozi so v četrtfinalu v Sofiji brez težav opravili z Romunijo, premagali so jo s 3:0.

Francozi, dvakratni olimpijski prvaki, leta 2015 pa edinkrat doslej evropski prvaki, so v prvem nizu odločilno razliko naredili po 13:13, ko so nanizali pet zaporednih točk, do konca pa prednost še oplemenitili in niz dobili na 16. V drugem nizu so se izbranci Andree Gianija odlepili še nekoliko prej, po 6:6, Romunom se je uspelo nazadnje približati pri 16:18, v končnici pa so bili spet zanesljivi Francozi ter zmagali s 25:19.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V tretjem nizu so se Romuni, zlati na EP davnega 1963, sicer pa sedmi na prejšnjem EP, še najbolj upirali. Čeprav so bili francoski odbojkarji praktično ves čas v rahli prednosti, so nekako korak držali nekje do 14:16, zatem pa so dobitniki sedmih odličij na EP tekmece držali na razdalji treh ali štirih točk, niz pa spet dobili na 19.

Theo Faure je bil z 19 točkami najboljši v francoski vrsti, v kateri je šest od svojih 11 točk z bloki dosegel Francois Huetz. Cristian-Daniel Chitigoi je bil z 11 točkami edini z dvomestnim številom točk pri Romunih.

Francozi se bodo v petkovem polfinalu merili z zmagovalcem obračuna med Italijo in Finsko, ki bo na sporedu v sredo. Druga polfinalista pa bosta dala današnji obračun Poljske, ki brani naslov, in Nemčije, ki je na EP doslej osvojila srebro 2017, ter sredin Slovenije, branilke brona, in Belgije, ki je bila na EP najboljša četrta leta 2017.

 

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.

70 stopinj na tekmi NFL: peklenska vročina topila čevlje

24ur.com Francija drugi polfinalist EP
24ur.com Romuni med osem v Evropi, tam pa na olimpijske prvake Francoze
24ur.com Francozi do prve polfinalne vstopnice na EP v futsalu
24ur.com Znani štirje četrtfinalisti odbojkarskega EP
24ur.com Hrvati z eno nogo že na Euru, Francozi so zmagali 14:0 že tam
24ur.com Odlični Slovenci odpravili Francoze in se prebili v polfinale
24ur.com Francozi po pravi drami (šele) po podaljšku strli odpor Italijanov
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
Poročna obleka znane Slovenke jemlje dih
Poročna obleka znane Slovenke jemlje dih
32-letnica je postala neprepoznavna
32-letnica je postala neprepoznavna
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
vizita
Portal
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
cekin
Portal
Mislili so, da bodo prihranili. Na koncu so plačali več
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja
Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja
dominvrt
Portal
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
okusno
Portal
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961