Francozi, Norvežani, Švedi in Egipčani v četrtfinale

Slovenski rokometaši so po današnjem neodločenem izidu z gostitelji turnirja končali nastope v Kairu, njihova končna uvrstitev bo znana po ponedeljkovih tekmah v skupinah 1 in 2. Za izbrance slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa je na današnjem obračunu štela le zmaga, želodčne težave kar osmih igralcev in odsotnost Staša Skubeta, Dragana Gajića in Blaža Blagotinška ter neodločen izid 25:25 pa so jim odnesle napredovanje med osem.

Prvo mesto v skupini 3 je osvojila Francija, ki je danes zanesljivo premagala Portugalsko z 32:23, Norveška pa je drugo mesto potrdila po zmagi nad Islandijo s 35:33. Švica, ki je tik pred začetkom turnirja zamenjala ZDA, je bila boljša od Alžirije s 27:24.

V ponedeljek bodo na sporedu še tekme zadnjega kroga v skupinah 1 in 2. Pari skupine 1 so Brazilija - Urugvaj (15.30), Španija - Madžarska (18.00) in Poljska - Nemčija (20.30), skupine 2 pa Bahrajn - Japonska (15.30), Argentina - Katar (18.00) in Danska - Hrvaška (20.30).

Madžarska, Španija in Danska so si že zagotovili napredovanje med osem, za zadnje mesto se bodo v skupini 2 potegovali Hrvaška, Katar in Argentina.