Francozi rokometno SP odprli z zmago

V zaključnih minutah so se Poljaki skušali približati, a so Francozi izkušeno zadržali prednost, Poljakom je uspelo v zadnjem napadu le še znižati na -2, na koncu je bil izid 26:24.

Francozi so si v prvem polčasu priigrali že štiri gole naskoka (12:8), a so se gostitelji do odmora vrnili in zaostanek zmanjšali samo na gol (13:14). V nadaljevanju je bil scenarij podoben: Francozi so pobegnili za gol ali dva, Poljaki so jih lovili. To jim je uspevalo do izida 21:21, potem pa si je Francija v nekaj minutah priborila lepo prednost treh zadetkov (24:21).

Poljakom in Francozom je pripadla čast, da odprejo 28. rokometno svetovno prvenstvo na Švedskem in Poljskem. Gostitelji Poljaki so po slavnostnem odprtju pred nabito polno dvorano Spodek igrali prvo tekmo turnirja, na kateri pa so na koncu morali priznati premoč olimpijskim prvakom.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki poteka med 11. in 29. januarjem, nastopa 32 reprezentanc. Naslov svetovnega prvaka brani Danska, ki je pred dvema letoma v Egiptu po zmagi nad Švedsko osvojila svoj drugi naslov v nizu.

Poljski del turnirja gostijo Krakov, Katovice, Gdansk in Plock, švedski del pa Stockholm, Göteborg, Kristianstad, Jönköping in Malmö. Glavni del tekmovanja bo v Krakovu, Katovicah, Malmöju in Göteborgu, četrtfinalni obračuni pa v Gdansku in Stockholmu, švedska prestolnica bo gostila tudi najbolj prestižne tekme.

Krakov gosti skupino A (Španija, Črna gora, Čile in Iran) in skupino F (Norveška, Severna Makedonija, Argentina in Nizozemska), Katovice pa skupino B (Francija, Poljska, Slovenija in Savdska Arabija) in skupino E (Nemčija, Katar, Srbija in Alžirija).

V Göteborgu bo igrala skupina C (Švedska, Brazilija, Zelenortski otoki in Urugvaj), v Kristianstadu skupina D (Islandija, Portugalska, Madžarska in Južna Koreja), v Jönköpingu skupina G (Egipt, Hrvaška, Maroko in ZDA), v Malmöju pa skupina H (Danska, Belgija, Bahrajn in Tunizija).