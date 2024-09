Francozi zanikajo: Nismo priredili tekme in nismo namenoma izgubili!

OGLAS

Francoski trener Raphael Reynaud je zavrnil obtožbe o prirejanju tekem in pojasnil, da je bila taktika njihove ekipe osredotočena na izogibanje kartonom in poškodbam, ne pa na manipulacijo rezultata. Po njegovih besedah je bila odgovornost za potek igre prepuščena Iranu, saj so želeli predvsem ohraniti svoje igralce zdrave in se izogniti nepotrebnim kaznim, ki bi jim lahko škodovale v naslednjih fazah turnirja.

Raphael Reynaud je selektor francoske futsal reprezentance od leta 2021. FOTO: Profimedia icon-expand

FIFA je seznanjena s pritožbami, ki so jih vložile ekipe, sodelujoče na svetovnem prvenstvu v futsalu v Uzbekistanu 2024, glede tekme skupine F med Francijo in Iranom, je v izjavi dejal tiskovni predstavnik Fife. "Med potekom postopka ne bomo dajali dodatnih komentarjev." je še dodal. Angleški Guardian poroča, da FIFA preiskuje obtožbe o 'manipulaciji tekem' in kršitvah 'duha igre', namesto o prirejanju tekme.

"Tako Iran kot Francija, trenerji in igralci, so osramotili moj šport. Sramota!" je na omrežju X zapisal trener Tajske Miguel Rodrigo. Upokojeni brazilski igralec Falcao pa je za francoske medije dejal: "To kaže na pomanjkanje spoštovanja do svetovnega prvenstva. Tekma je bila očitno prirejena že od prve minute." Na omrežju X je Ricardo Iñiguez, glavni trener Libije, ki je bila izločena v skupinskem delu, tekmo označil kot 'sramoto' za šport. "Libija bo vložila uradno pritožbo glede te tekme zaradi 'prirejanja tekem'. To je sramota za naš šport," je zapisal Iñiguez, nato pa delil še kritike drugih športnih osebnosti.

Falcao je za mnoge najboljši igralec futsala vseh časov. FOTO: AP icon-expand

Videoposnetek, ki ga je delil Rodrigo, prikazuje, kako se francoski vratar Thibaut Garros umakne od žoge in očitno nalašč prejme zadetek. Francija je nato v celotni tekmi uspela sprožiti le šest strelov na gol, pri čemer so dosegli častni zadetek, potem ko je Iran zlahka prišel do vodstva s 4:0.