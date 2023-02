Francozi zmagovalci štafetne tekme, Slovenci deveti

Biatlonce je na SP čakala še zahtevna štafetna preizkušnja. Na uvodni moški tekmi so imeli tekmovalci namreč kar nekaj težav z vremenom. Predvsem so bili moteči nenadni sunki vetra in rahel dež. Posledično je dolgo kazalo na nekaj presenetljivih uvrstitev. Za najvišja mesta so se med drugimi dolgo borili tudi Čehi in Švicarji, ki pa so na koncu popustili.

Francozi v postavi Antonin Guigonnat, Fabien Claude, Emilien Jacquelin in Quentin Fillon Maillet so bili skozi celotno preizkušnjo pri vrhu. Fillon Maillet je kot zadnji zadržal lepo prednost pred Norveško, ki je pred tem na začetku tekme v težkih razmerah zapravila možnost za zlato odličje.

Norvežan Johannes Thinges Boe, ki je v zadnjem krogu lovil Francoza, je tako prišel do šeste medalje na tem SP, a je prvič ostal brez najžlahtnejšega odličja. Češki reprezentanci (+2:04,2) na koncu ni uspel preboj na oder za zmagovalce in je končala na četrtem mestu pred Nemci (+3:51,8).

Za Slovence je prvi teren preizkusil mladi Cisar, ki je dobro držal stik z najboljšimi. Štafeto je predal na devetem mestu s 47 sekundami zaostanka za vodilno Francijo. Dovžan je nato moral teči dva kazenska kroga, kar je pomenilo, da so Slovenci po drugi menjavi oziroma polovici tekme zasedali 15. mesto z 2 minutama in 41,9 sekunde zaostanka.

"Svoje delo sem opravil kar solidno. Sploh leže je bilo super. Stoje sem poskrbel za malo dramatičnosti s tremi popravami. Bilo je kar dosti vetra in mislim, da sem se kar dobro znašel in nisem šel v kazenski krog. Predal sem sicer s kar velikim zaostankom 40 sekund. Vseeno bi ocenil, da je bilo delo dobro opravljeno," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Cisar.

"Ne morem biti zadovoljen, sploh s streljanjem stoje. Imel sem tudi veliko smole, na strelišče sem prišel v tistem najhujšem vetru. Tudi ostali so delali napake, a dva kazenska kroga sta preveč. Boril sem se za vsak strel, a je bil veter tak, da enostavno nisem mogel zadeti več," pa je v cilju dejal Miha Dovžan.

Jakov Fak je nato Slovenijo vrnil med prvo deseterico. Kljub popravam mu kazenskega kroga ni bilo treba odteči in je v zadnji predaji za takrat vodilno Češko nekoliko zmanjšal zaostanek (2:24,2). Kot zadnji je za Slovenijo tekel Vidmar, ki je prav tako moral v kazenski krog. Na koncu se je z Romunom Raulom Florejem tik pred ciljem v teku boril za osmo mesto, a ga je ta uspešno zaprl.

"Ni bilo lahko, tudi zaradi vetra. Tudi na strelišču je bilo zelo dinamično, razmere so se hitro spreminjale. Veliko je bilo poprav, malo ekip se je izognilo kazenskemu krogu. Tekmovanje je ostalo zanimivo vse do konca, stvari so se hitro spreminjale. V svoji predaji sem se želel pomakniti naprej, kar mi je uspelo. V zadnjem krogu sem sicer izgubil mesto, a s tem zdravjem se trudim maksimalno," je povedal najizkušenejši člen slovenske vrste Fak.

"Danes so bile res takšne razmere, da so naredile tekmo še bolj zanimivo. Razočaran sem nad svojim strelskim nastopom, ker mislim, da bi kljub razmeram lahko streljal bolje. Sem pa zadovoljen s predstavo na progi. Tudi zadnji krog sem dal vse od sebe. Vseeno moramo biti zadovoljni s tem, kar smo dosegli," ga je še dopolnil Toni Vidmar.