Francozinje in Črnogorke že v polfinalu rokometnega EP

V razburljivi popoldanski tekmi so Črnogorke nekaj minut pred koncem vodile za tri (33:30), a dovolile nasprotnicam, da so se približale le na gol zaostanka. A v zadnji minuti je Jovanka Radičević dosegla zadetek za 35:33, Romunija na koncu znižala, a zmaga je šla v Črno goro. Radičević je bila z osmimi goli tudi najboljša strelka tekme, obenem pa je kot peta igralka v zgodovini EP presegla mejo 200 golov.

Takšen razplet je že pomenil, da so Romunija, Španija in Nizozemska ostale brez tudi teoretičnih možnosti za polfinale.

Nekaj jih je imela Nemčija, ki pa bi morala v večerni tekmi premagati svetovne prvakinje Francozinje. A nemške želje so hitro naletele na francoski zid, saj so ob polčasu njihove tekmice vodile za štiri, v nadaljevanju pa niso popuščale in se je prednost gibala med petimi in šestimi goli.

Francija, ki si je tako že pred zadnjim krogom v sredo zagotovila prvo mesto, je imela več razpoloženih strelk, s petimi goli pa je bila najboljša Orlane Kanor. Pri Nemkah pa je izstopala le Alina Grijseels s sedmimi goli. Nemčija je sicer še v igri za tretje mesto v skupini in s tem za boj za končno peto, vendar bo odvisna tudi od razpleta drugih sredinih tekem.

Francija bo v polfinalu v petek igrala z drugo ekipo skupine iz Ljubljane. Tam ima teoretične možnosti za preboj v polfinale tudi še Slovenija, medtem ko Norveška že ima vozovnico za polfinale.

Slovenija mora, da bi še ostala v igri za odločilne tekme za medalje, najprej premagati Madžarsko ter nato upati na poraz Danske proti Norveški in remi ali poraz Švedske proti Hrvaški.