Francozinje previsoka ovira za Slovenke, v Trondheim z dvema točkama

Za Slovenijo je v Stavangerju prvič zaigrala Ana Gros. Najboljša strelka v zgodovini reprezentančnega rokometa je bila mesec dni izven tekmovalnega pogona zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice, na današnji tekmi proti Franciji pa je dosegla pet golov. V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s sedmimi zadetki, Alja Varagić in Nataša Ljepoja sta dosegli po tri gole.

Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja med 6. in 10. decembrom v Trondheimu pomerila z Južno Korejo, Norveško in Avstrijo. Drugi del bo začela z dvema točkama, tako kot Avstrija. Norveška in Francija prenašata štiri točke, Angola in Južna Koreje pa nobene. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši reprezentanci iz skupine.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića bodo v Trondheimu skušale zbrati čim več točk in si tako zagotoviti nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Nastop v francoski prestolnici, kjer bo nastopilo 12 reprezentanc, so si že izborile Francija, Norveška, Angola, Južna Koreja in Brazilija.