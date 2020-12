Francozinje prve finalistke rokometnega EP

Francoske rokometašice so brezhibno opravile svojo polfinalno nalogo in zanesljivo premagale Hrvatice. Izbranke 62-letnega selektorja Olivierja Krumbholza bodo evropski naslov, ki so ga pred dvema letoma osvojile na domačih tleh, v nedeljo branile proti zmagovalkam drugega polfinalnega obračuna med Dankami in Norvežankami.

Francozinje so po uvodnem tipanju v nadaljevanju povsem zagospodarile na igrišču. V 18. minuti so vodile z 11:3, po kratkem obdobju bolj enakovredne igre pa so v končnici prvega polčasa znova zasijale v polnem sijaju in ga zaključile z vodstvom 15:5. V drugi polovici tekme niso igrale na polno, njihova prednost pa je kljub temu vseskozi znašala med najmanj sedmimi in največ dvanajstimi goli.

V francoski reprezentanci so bile najučinkovitejše Kalidiatou Niakate, Estelle Nze Minko, Grace Zaadi Deuna in Alexandra Lacrabere, ki so dosegle po štiri gole, v hrvaški izbrani vrsti so Valentina Blažević, Katarina Ježić in Dora Krsnik prispevale po tri gole.