Francozinje v finalu pokala Fed v Perthu premagale Avstralke

V soboto je Avstraliji prvo točko prinesla prva igralka sveta Bartyjeva, ki je nadigrala Garcio, Franciji pa Mladenoviceva, ki bila prepričljivo boljša od Ajle Tomljanović. Danes sta na igrišče najprej stopili najboljši igralki na obeh straneh, Bartyjeva in Mladenoviceva, sicer 40. igralka sveta. Prvi niz je s 6:2 dobila Avstralka, preostala pa s 6:4 in 7:6 (1) Francozinja za presenetljivo zmago po več kot dveh urah in pol igre. Bartyjeva je v pokalu Fed izgubila prvič po letu 2017, ko je v njem debitirala.

V zadnjem dvoboju posameznic sta se potem pomerili Tomljanovićeva, ki je v soboto prvič nastopila za avstralsko reprezentanco, in Pauline Parmentier, ki je zamenjala Garcio. Hrvatica z avstralskim potnim listom je upravičila zaupanje kapetanke Alicie Molik in danes pokazala drugačen obraz kot v soboto. Po dobri uri in pol igre je 51. igralka sveta zmagala s 6:4 in 7:5 ter izid v zmagah izenačila na 2:2. O končni zmagovalki na zadnjem pokalu Fed po obstoječem sistemu igre je tako odločala igra dvojic, v kateri je Tomljanovićevo zamenjala Stosurjeva. Igro med dvojicami sta po dobri uri igre zanesljivo s 6:4 in 6:3 dobili Francozinji.