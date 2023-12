Franjo Bobinac: Slovenija je športni fenomen sveta!

Franjo Bobinac je pred letom dni kot tretji predsednik v zgodovini prevzel vodenje Olimpijskega komiteja Slovenije. On obletnici njegovega predsestva so bile njegove prve besede: "Verjamem, da lahko pripomorem k razvoju slovenskega športa, na kar sem zelo ponosen. Leto se je zelo hitro odvilo. Tudi osebno sem zadovoljen, saj imam dobre sodelavke in sodelavce." Ob prevzemu vloge je napovedal, da ne bo delal revolucije ampak evolucijo: "Ja leto, ki se počasi izteka je bilo ekstremno zanimivo. Verjamem, da tudi uspešno na mnogih področjih. Slovenija je športni fenomen sveta. Uspehe, ki jih nizajo naši športniki in športnice, na katere smo izredno ponosni, so izjemni."

Ravno zaradi tega bo prihodnje leto, ko se bodo Olimpijske igre odvijale v Parizu, za celotno državo zelo pomembno. "Sem izjemno vesel, da je ministrstvo, ki pokriva šport, danes ministrstvo, ki združuje gospodarstvo, turizem in šport. Nenazadnje so to stvari, ki se povezujejo, zato poskušamo sodelovati. In takšen lep primer je naprimer slovenska hiša v Parizu, ko bodo OI ponovno po 12 letih v Evropi, potem pa jih najmanj 12 let spet ne bo. In lahko povem, da bo pravo stišišče vsega, poleg tega pa bo stala poleg francoske hiše." Da bo za promocijo Slovenije torej zelo dobro poskrbljeno ni dvoma, kaj pa pričakuje od naših športnikov: "Mislim, da športni uspehi bodo, verjamem v naše športnike, v slovenski šport in seveda verjamem tudi v našo organizacijo, da bo vse ustrezno pripravila. Slovenija kot država se bo na OI v Parizu prikazala kot vrhunska športna velesila in seveda kot država, ki lahko ponudi marsikaj."