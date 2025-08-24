Fritz, Shelton, Sabalenka in Raducanu v drugi krog OP ZDA

Američana Taylor Fritz in Ben Shelton sta zanesljivo napredovala v drugi krog zadnjega teniškega grand slama sezone v New Yorku. Tako lanski finalist Fritz kot lanski polfinalist izpred dveh let Shelton ob tem nista oddala niza. Napredovanje sta si prislužili tudi branilka naslova in prva nosilka Arina Sabalenka ter Britanka Emma Raducanu.

Ben Shelton FOTO: AP icon-expand

Ben Shelton je s 6:3, 6:2, 6:4 premagal kvalifikanta iz Čila Ignacia Buseja. V drugem krogu se bo pomeril z boljšim iz španskega obračuna med Pablom Carreno-Busto in Pablom Llamasom. "Vse bolj se tu počutim kot doma, to je najboljši stadion za igranje tenisa, to je moj najljubši turnir, tu najraje igram. Seveda je bilo nekaj nervoze, ko na prvi dan kot prvi stopiš na osrednje igrišče, a vesel sem, da sem lahko postregel z dobrim tenisom," je po zmagi na igrišču dejal 22-letni Američan.

"Grem korak za korakom, izboljšati se skušam dan za dnem. Ko začneš preveč pogledovati naprej, se hitro spotakneš ob kakšno oviro. Zame je super občutek že, da lahko tu igram. To je vsakič znova kot uresničitev sanj, tu sem si kot otrok vedno želel igrati," je še dodal Shelton, ki bi lahko postal prvi Američan z zmago na OP ZDA po letu 2003 in Andyju Roddicku.

Taylor Fritz FOTO: AP icon-expand

Lani je bil blizu prekinitvi za Američane negativnega niza Taylor Fritz, a je v finalu izgubil proti prvemu igralcu sveta, Italijanu Janniku Sinnerju. Američan je v prvem krogu letošnje izdaje tekmovanja premagal rojaka Emilia Navo s 7:5, 6:2, 6:3 in nadaljeval dokaj dobro formo z letošnjih igrišč s trdo podlago. Na OP Kanade je pred tedni izgubil v polfinalu.

Zanesljivo je napredoval tudi 18. nosilec Španec Alejandro Davidovich, le nekaj iger več je ob zmagi v prvem krogu izgubil 16. nosilec Čeh Jakub Menšik.

V drugi krog tudi Sabalenka in Raducanu

V ženski konkurenci je na osrednjem igrišču svoje delo uspešno opravila tudi prva nosilka in branilka naslova, Belorusinja Arina Sabalenka. Potem ko se je v prvem nizu še malce mučila s Švicarko Rebeko Masarovo, je nato nanizala sedem zaporednih iger ter jo zanesljivo ugnala s 7:5, 6:1.

Arina Sabalenka napredovala v drugi krog FOTO: AP icon-expand

V drugem krogu se bo 27-letna prva igralka sveta pomerila proti Rusinji Polini Kudermetovi. Ta je odigrala le štiri igre, potem ko ji je pri izidu 2:2 dvoboj zaradi poškodbe noge predala Španka Nuria Parrizas-Diaz. "Ko sem izvlekla prvi niz in ko sem začutila podporo občinstva, sem imela kurjo polt," je po tesnem razpletu prvega niza dejala Sabalenka in o naslednjih dneh dodala: "Zdaj me čaka veliko treningov, precej dobre hrane in ogromno zabavnih trenutkov z ekipo, potem pa sledi priprava na naslednji dvoboj. S Polino sva se borili v finalu Brisbana na začetku leta in veselim se najinega obračuna v drugem krogu."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tri igre je na poti do drugega kroga izgubila nekdanja zmagovalka Emma Raducanu. S 6:1, 6:2 je zmagovalka OP ZDA leta 2021 premagala Japonko Eno Shibahara. To je sploh prva zmaga 22-letne Britanke po letu 2021, ko je v New Yorku slavila celo kot kvalifikantka.

Emma Raducanu FOTO: AP icon-expand

"Presrečna sem, ker sem slavila. To je moja prva zmaga na OP ZDA po letu 2021. Vidim napredek, ki sem ga pokazala na treningih. Morda se to ne bo poznalo takoj, ampak prepričana sem, da bom čez čas imela več dobrih kot slabih dni," je po dvoboju dejala mlada Britanka. Napredovala je tudi finalistka omenjenega finala izpred štirih let. Kanadčanka Leylah Fernandez je prav tako izgubila tri igre in proti rojakinji Rebecci Marino slavila s 6:2, 6:1. Tudi nekdanja zmagovalka Wimbledona (2023) Čehinja Marketa Vondroušova je v dveh nizih opravila Rusinjo Oksano Selehmetovo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči