Froome dvomi o Rogliču: V zaključku velikih dirk običajno popusti

"Malce čudne razmere so, ker ne tekmujem, toda moram reči, da uživam v gledanju letošnjega Toura. Zdi se, da bo to izjemna dirka. Za zdaj ni razočaral, bilo je nekaj presenečenj. To leto je bilo zelo čudno zaradi priprav, pomanjkanja treninga, težko je bilo predvideti formo kolesarjev pred dirko," je uvodoma v pogovoru za britanski ITV Sports dejal Christopher Froome, nato pa se dotaknil glavnega favorita za končno zmago Primoža Rogliča. Froome je z njim dirkal tudi na kriteriju Dauphine, kjer je lahko dodobra občutil njegovo moč, ko se je Roglič na enem od vzponov preprosto odpeljal od konkurence. "Če sem iskren, imam pomisleke, kako dolgo bo njegova dominantnost na Touru trajala. Videli smo, da je na dirkah za 'grand tour' proti zaključku dirk popustil. Če pogledamo, kako je dirkal na Tour del'Ainu in kriteriju Dauphine, bil je nezaustavljiv, nihče mu ni prišel blizu. Zdaj pa se zdi, da je malo bolj človeški. Ne odpelje se kar od vsakogar. Vozi pametno, je malce bolj zadržan. Mogoče je to dobra stvar in bo zdržal tri tedne in me presenetil, toda del mene le zadržuje dih in čaka na to, kdaj se bo zgodil trenutek, ko bo ostal brez moči," je o prvem favoritu za končno zmago Primožu Rogliču dejal Froome.