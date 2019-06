Froome po operaciji v intenzivni negi

"Ni v najboljšem stanju. So nesreče in so hude nesreče - ta je bila huda," je o stanju 34-letnega kolesarja, štirikratnega zmagovalca dirke po Franciji, dejal vodja ekipe Ineos Dave Brailsford, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Chris Froome je med ogledom trase pred 4. etapo kriterija Dauphine izgubil nadzor in se zaletel v steno, pri tem utrpel številne zlome, med drugim kolka in desne stegnenice. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Saint-Etiennu. Tam so ga zdravniki operirali, poseg pa je zaradi številnih zlomov po poročanju spletne strani cyclingnews.com trajal kar osem ur.

Kot je pojasnil Brailsford, je bil prvi poseg uspešen, kolesar pa bo zdaj ostal v intenzivni negi še vsaj dva dneva, nato se bodo zdravniki odločili o nadaljnjem zdravljenju. Ta bi lahko potekalo tudi v Veliki Britaniji. Že kmalu po nesreči je bilo jasno, da Froome nikakor ne bo mogel napadati pete zmage na letošnji francoski pentlji, vodja Ineosa pa je dejal, da je glavna skrb ekipe uspešno okrevanje njihovega prvega zvezdnika.