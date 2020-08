Froome sestavlja ekipo za 2021: bo Impeyju sledil Kwiatkowski?

Petintridesetletni Daryl Impey, zmagovalec dirke po Avstraliji leta 2018, je letos še moštveni kolega Luke Mezgeca pri ekipi Mitchelton-Scott. Južnoafričan je na Touru že dobil etapo in tudi nosil majico vodilnega v skupnem seštevku.

"Chris me je poklical, mi dejal, da me ceni in zaupa, da me želi ob sebi. Tudi sam želim zapustiti cono udobja, ki mi ga nudi Mitchelton-Scott, in začeti na novo, čeprav sem imel v Mitcheltonu veliko uspehov, dobil veliko prijateljev in tudi veliko lepih spominov. Odločitev ni bila lahka, veselim pa se dirk z novimi izzivi in novimi pričakovanji," je za cyclingnews.com dejal Impey.

Strokovnjaki že ugibajo, kdo bo naslednji, ki se bo pridružil Froomu. Pričakovati je kakšnega kolesarja iz njegove zdajšnje ekipe, po sezoni pri Ineosu pogodbe potečejoMichalu Kwiatkowskemu,Gianniju Musconu, Pavlu Sivakovu in še nekaterim drugim zanimivim kolesarjem, ki so že pomagali Froomu pri največjih uspehih.