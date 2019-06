Froome spregovoril prvič po padcu: Vesel sem, da sem živ

Iz svoje bolniške postelje v francoskem Saint-Etiennu se je prvič po padcu, ki bi ga lahko stal življenja , javil Chris Froome . "Zavedam se, kakšno srečo sem imel ob padcu, kakšno srečo imam, da sem živ. Iz dna srca bi se rad zahvalil vsem reševalcem ob progi, tistim, ki so me prepeljali v bolnišnico in zdravstvenemu osebju tukaj v bolnišnici," je za spletno stran ekipe Ineos povedal 34-letni Britanec, ki je v Franciji prestal osemurno operacijo.

Enega najboljših kolesarjev zadnjih nekaj let zdaj čaka dolgotrajen povratek. "Zdaj sem povsem osredotočen na to, da se čim hitreje vrnem. Vem, da bo trajalo. A vsa sporočila podpore, ki sem jih prejel, mi dajejo moč in navdih. Res sem bil počaščen, ko sem videl, koliko ljudi misli name," je povedal Froome, ki bo naslednjih šest tednov preživel na opazovanju v Saint-Etiennu.