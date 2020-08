Froome odpadel za Tour, napadal bo Vuelto

Zadnji dve izdaji francoskega kroga sta osvojila moštvena kolega Geraint Thomas iz Velike Britanije inEgan Bernaliz Kolumbije. Chris Froome je lani želel nastopiti na dirki po Franciji, a je Tour izpustil zaradi poškodb, ki jih je utrpel v hudem padcu med dirko Dauphine. Letošnja sezona je Froomova zadnja v majici nekdanje ekipe Sky oziroma Ineos. S sezono 2021 se bo pridružil kolesarski akademiji s sedežem v Izraelu, Israel Start-Up Nation, oziroma njeni novopečeni ekipi World Toura, v kateri bo 35-letni veteran prevzel vlogo kapetana. "Chris je legenda našega športa, pravi prvak, ki je pokazal neverjetno trdoživost in odločnost, da se je vrnil po lanski nesreči," je dejal šef ekipe Ineos Grenadiers Dave Brailsford. "Želimo ga podpreti, da bi se potegoval za še en naslov na Grand Tour. Vuelta mu daje še malo več časa, da nadaljuje svoj napredek do najvišje ravni," je vodja ekipe razloge za to, da Frooma ne bo na Touru, utemeljil na Britančevi slabši pripravljenosti.

Slovenska javnost v letošnji sezoni največ pričakuje od najboljšega kolesarja lestvice Uci Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) in Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates), enega najboljših mladih kolesarjev. Pri obeh je bilo že pred prekinitvijo sezone zaradi novega koronavirusa jasno, da bosta nastopila na dirki po Franciji in tam skušala obogatiti zbirko odličnih izidov zadnjih sezon.



Ekipa Ineos bo na Touru stavila vse svoje karte na Bernala, ki bo skušal ubraniti lansko francosko krono. Tour bo v sezoni, ki jo je povsem obrnila na glavo pandemija novega koronavirusa, prva velika dirka, na sporedu od 29. avgusta do 20. septembra. Tako kot Froome tudi Valižan Thomas ne bo nastopil na francoski pentlji. Thomas bo glavni adut britanske ekipe na Giro d'Italia od 3. do 25. oktobra, Vuelta pa bo na sporedu od 20. oktobra do 8. novembra.