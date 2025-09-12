FS Emona v Peruju: nastope si je ogledalo več kot 270.000 ljudi

FS Emona, ki letos praznuje 58 let delovanja, je v tem času nastopila v več kot 60 državah – od Čila in Peruja na zahodu do Japonske na vzhodu. V Južni Ameriki so že gostovali v Mehiki, Argentini, Čilu, letos pa prvič tudi v Peruju. Na festival jih je uradno povabil župan Arequipe Victor Hugo Rivera Chavez, ki jih je skupaj z mestnimi predstavniki tudi sprejel na občini.

Belo mesto z bogato zgodovino

Arequipa, znana kot Ciudad Blanca oziroma Belo mesto, je drugo največje mesto v Peruju in sedež ustavnega sodišča države. Leta 2000 je UNESCO zgodovinsko središče mesta razglasil za svetovno dediščino. Festival Festidanza je letos potekal že 43. leto zapored, 15. avgusta pa se je sovpadal tudi s praznovanjem 485-letnice ustanovitve mesta.

Slovenski ples v Južni Ameriki

Skupino je sestavljalo 17 plesalcev in pet glasbenikov, ki jih je spremljal umetniški vodja dr. Bojan Rok. Posebnost Emonskih nastopov je, da vztrajajo pri živi glasbi in petju, kar je v Južni Ameriki precej redkost. Na paradi, dolgi približno sedem kilometrov, so se plesalci ustavljali vsakih nekaj deset metrov, obkroženi z vzkliki "Bailar, bailar!". Poleg parade so izvedli še šest nastopov – pet v dvoranah in enega v mestnem parku.