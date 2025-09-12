FS Emona v Peruju: nastope si je ogledalo več kot 270.000 ljudi

- FOTO: FS Emona
FS Emona, ki letos praznuje 58 let delovanja, je v tem času nastopila v več kot 60 državah – od Čila in Peruja na zahodu do Japonske na vzhodu. V Južni Ameriki so že gostovali v Mehiki, Argentini, Čilu, letos pa prvič tudi v Peruju. Na festival jih je uradno povabil župan Arequipe Victor Hugo Rivera Chavez, ki jih je skupaj z mestnimi predstavniki tudi sprejel na občini.
Belo mesto z bogato zgodovino
Arequipa, znana kot Ciudad Blanca oziroma Belo mesto, je drugo največje mesto v Peruju in sedež ustavnega sodišča države. Leta 2000 je UNESCO zgodovinsko središče mesta razglasil za svetovno dediščino. Festival Festidanza je letos potekal že 43. leto zapored, 15. avgusta pa se je sovpadal tudi s praznovanjem 485-letnice ustanovitve mesta.
Slovenski ples v Južni Ameriki
Skupino je sestavljalo 17 plesalcev in pet glasbenikov, ki jih je spremljal umetniški vodja dr. Bojan Rok. Posebnost Emonskih nastopov je, da vztrajajo pri živi glasbi in petju, kar je v Južni Ameriki precej redkost. Na paradi, dolgi približno sedem kilometrov, so se plesalci ustavljali vsakih nekaj deset metrov, obkroženi z vzkliki "Bailar, bailar!". Poleg parade so izvedli še šest nastopov – pet v dvoranah in enega v mestnem parku.
Predstavili so se s koreografijami:
- Goriški plesi
- Pustni štajerski in štajerski plesi
- Plešem po prleško
- Od Krasa do Trsta in tržaškega zaledja
- Organizacija in podpora
Gostovanje je bilo organizacijsko na zelo visoki ravni. Veliko so pripomogli tudi mladi vodiči, ki so skupini pomagali z znanjem angleščine. Celoten projekt je bil ovrednoten na več kot 50.000 evrov. Večino stroškov so krili člani sami. Od Mestne občine Ljubljana so prejeli majice z logotipom mesta, od Ministrstva za kulturo pa obljubo o podpori v višini manj kot štirih odstotkov vrednosti projekta.
Ponos in prihodnost
"Nastopiti pred 250.000 gledalci je bil edinstven dogodek, ki ga je težko opisati – to moraš doživeti," pravijo člani skupine. Tudi najstarejši plesalci česa podobnega v skoraj šestih desetletjih zgodovine FS Emona še niso doživeli. Skupina se je sicer že začela pripravljati na praznovanje 60-letnice delovanja, ki jo načrtujejo jeseni 2027, najverjetneje v ljubljanskem Cankarjevem domu.
