Fuglsang še naprej pri Astani

Fuglsang bo eno glavnih orožij Astane na prihajajoči dirki po Španiji, kjer bo skušal z Miguelom Angelom Lopezom , Omarjem Frailejem , Luisom Leonom Sanchezom ter bratoma Gorko in Ionom Izagirrejem pomešati štrene na vrhu.

Za njim je sicer ena najboljših sezon v karieri, dobil je dirki Liege-Bastogne-Liege in kriterij Dauphine. Na Touru, kjer je tudi bil v širšem krogu favoritov, pa ni imel sreče, po padcu v prvi etapi je nato odstopil v 16. zaradi poškodbe roke. Vuelta bo njegov prvi nastop po tem odstopu. "Vesel sem, da ostajam v ekipi, kjer se počutim kot doma. Tu sem že sedem let in bom še ostal. Našel sem svojo formo, ekipa pa odlično deluje," je razloge za podajanje podal 34-letni Danec.