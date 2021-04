Izkušeni Fuglsang: Prav zanima me, kako bodo mladi kolesarji nastopali čez 10 let

Astanin kolesar je kljub 36 letom eden najboljših v karavani, sploh ko je govora o enodnevnih dirkah. Leta 2019 je osvojil svoj prvi spomenik, dirko Liege–Bastogne–Liege, na kateri bo lansko zmago prav to nedeljo branilPrimož Roglič. V sezoni 2020 pa jeJakob Fuglsang svoji beri zmag dodal še prestižno enodnevno klasiko po Lombardiji.

Nekdaj tudi zmagovalec dirke po Sloveniji je za belgijski časopis Het Nieuwsbladrazkril, da bi lahko v mladosti dosegel še marsikaj več:"Osem let kariere sem zapravil, ker sem premalo jedel. Nihče me na to ni opozoril, ker se je pričakovalo, da boš kot mlad kolesar sam ugotovil, kaj delaš narobe. Ko nekdo od mlajših dandanes samo en dan premalo je, ga strokovnjaki takoj opozorijo."

"Ko sem debitiral, sem si moral na cesti izboriti testiranja v vetrovnem tunelu. Tam so preizkušali samo najboljše kolesarje iz vsake ekipe. Danes pa to čaka vsakega, ki pride v karavano. Vse ekipe imajo celo vojsko nutricionistov, ki kolesarje učijo to, kar sem se moral skozi čas in napake naučiti sam,"je dodal dolgoletni član Astane.

Kljub vsem izboljšavam v zadnjem času je Fuglsang dejal, da kariere ne bi še enkrat začel 15 let kasneje v generaciji s Tadejem Pogačarjem in Remcom Evenepoelom. "Prepričan sem, da bi z vodstvom, ki ga imajo mladi kolesarji danes, dosegel več, čeprav imam tudi o trenutnem pristopu nekatere pomisleke. Decembra se trenira na vso moč, da si pripravljen na prvi dan sezone. Zanimivo bo videti, kako bodo kolesarji, ki so danes mladi, nastopali čez deset let."

Kot je še razkril 36-letnik, so njegov glavni cilj aktualne sezone olimpijske igre v Tokiu, kjer bo med prvimi favoriti za medalje. Pred tem se bo udeležil tudi dirke po Franciji, a zgolj zaradi priprave na posamično prizkušnjo na OI, ki bo šest dni po koncu francoske pentlje. Glede morebitne upokojitve pa je Fuglsang dodal, da namerava dirkati vsaj do leta 2024, ko bodo v Parizu naslednje poletne olimpijske igre.