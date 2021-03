Sedemkratnih evropskih prvakov se ne bojijo: 'Gremo najmanj po točko'

Slovenija in Španija sta odigrali 17 tekem (zmaga Slovenije, dva remija in 14 zmag Španije), naša reprezentanca je prvo in edino zmago dosegla leta 2016 v dodatnih kvalifikacijah za SP 2016, gol za 1:0 je prispeval Alen Fetić.

" To je naš cilj, Španiji želimo odščipniti točko," za uradno spletno stran NZS pravi kapetan reprezentance Igor Osredkar . "Verjamem, da to zmoremo. Bo pa treba biti zbran vseh 40 minut, prvotni in osnovni cilj pa je proti takemu tekmecu, da dobro odigramo v obrambi. V napadu se nam bo ponudilo nekaj priložnosti, ki jih bo treba izkoristiti," za uradno spletno stran NZS pravi Igor Osredkar , ki še enkrat opozori, da so Španci, v tem trenutku tudi vodilna ekipa na Fifini lestvici, moštvo, ki zna v hipu kaznovati vsako napako in padec zbranosti. " Koncentracija bo morala biti na najvišji možni ravni," še poudarja Osredkar, ki pravi, da Španija prihaja na sobotno tekmo še v za odtenek boljši postavi, kot je bila na prvem medsebojnem srečanju. " A to še nič ne pomeni. Včasih je tako, da igralci, ki niso v prvem planu, dajo še več od sebe. Je pa Španija taka velesila, da lahko sestavi tri močne reprezentance, ne le eno," za uradno spletno stran krovne Zveze nadaljuje Osredkar, ki meni, da bodo šli v tekmo neobremenjeno.

Zbrano v Švico

"Ko bo Španija za nami, pa bo treba takoj preklopiti na Švico, kjer gostujemo prihodnji teden. Doma smo jih visoko porazili, vedeti pa moramo, da v Švici še zdaleč ne bo tako lahko. Vsakršno podcenjevanje se nam lahko maščuje,"pa Osredkar opozori še na torkovo gostovanje v Švici, kjer bi Slovenija lahko naredila še en pomemben korak k vnovični uvrstitvi na evropsko prvenstvo.

Slovenija za kvalifikacijski tekmi:

Denis Totošković (Genova ITA), Nejc Hozjan (A.S.D. FF Napoli ITA), Žan Koren (Pordenone ITA), Igor Osredkar (Apfel Novo Vrijeme Makarska HRV), Kristjan Čujec (FK Dobovec), Žiga Čeh (FK Dobovec), Klemen Duščak (FK Dobovec), Igor Bratić (FC Litija), Matej Fideršek (FC Litija), Gašper Vrhovec (FC Litija), Alen Fetić (SSD Acqua Sapone C5 SRL), Jeremy Bukovec (FC Ptuj), Tjaž Lovrenčič (US Saints Pagnano ITA), Tilen Gajser (FC Ptuj).

Medsebojne tekme Slovenije in Španije:

268. uradna tekma

Slovenija je do danes zabeležila 268 uradnih tekem, prišla je do 120 zmag, 41 remijev in 107 porazov. Igor Osredkar je s 161 nastopi in 81 goli rekorder reprezentance po številu nastopov in doseženih golov v dresu Slovenije. Slovenija je do sedaj igrala šestkrat na evropskih prvenstvih (v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018).