Kapetan sporoča: V mislih le Kazahstan

Slovenija bo na evropskem prvenstvu članov igrala sedmič, doslej se je med evropsko elito merila v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018. Pred tremi leti je Nogometna zveza Slovenije vzorno gostila evropsko prvenstvo v športni dvorani Stožice, kjer so evropski prvaki postali Portugalci. Doslej sta reprezentanco na EP vodila dva selektorja: Darko Križman (2003) in Andrej Dobovičnik (2010, 2012, 2014, 2016, 2018), Tomislav Horvat pa se bo v tej vlogi predstavil premierno. "Priprave v Litiji so nam prišle zelo prav. Količina treninga vedno manjka, tokrat pa smo imeli dovolj časa, da smo se pripravili, izpilili detajle, okrepili smo moštveni duh. Resnično smo delali kvalitetno, posvetili smo se igri z vratarjem, prekinitvam," se je kapetan Igor Osredkar v izjavi za uradno spletno stran NZS uvodoma ozrl na minule dni, ko je naša futsalska reprezentanca opravila še zadnje priprave pred četrtkovim štartom na evropskem prvenstvu na Nizozemskem. "Želim si, da ostanemo zdravi, da se izognemo vsem virusom in da v popolni postavi nastopimo na evropskem prvenstvu. Tako smo lahko zelo nevarni. Primarni cilj reprezentance je 1. ali 2. mesto v skupini. Kar bo več, bo češnja na torti. Zavedamo se svojih kvalitet, a tudi hkrati zahtevnosti predtekmovalne skupine, ki so jo nekateri poimenovali celo skupina smrti," se Osredkar uvodoma ozre na prvo tekmo, ne moremo pa mimo virusa, ki tako ali drugače vpliva na razmere v športu.

V mislih le Kazahstan



Osredkar se zaveda, da je ekipa spremenjena. "Kot kapetan vem, da bomo vsi fantje, ki smo zbrani, dali na parketu vse od sebe, da bo tam ostalo naše srce, z glavo pa bomo šli tja, kamor nekateri niti z nogo ne upajo. To so tekme, ki se igrajo za državni grb. Za pristop se ni treba bati. Vsi po vrsti smo motivirani, željni dokazovanja in tekmovanja," obljublja Osredkar, ki je kot edini med sedanjimi reprezentanti odigral vsa prvenstva od leta 2010 naprej. Statistika zanj pravi: 11 tekem na evropskih prvenstvih, pet golov. Sicer pa je Igor Osredkar s 168 nastopi in 83 goli rekorder reprezentance po številu nastopov in doseženih golih v dresu Slovenije. Dosedanjih pet prvenstev stare celine je Osredkar odigral pod taktirko Andreja Dobovičnika, to pot je drugače: na klopi bo Tomislav Horvat, ki je ekipo brez težav skozi kvalifikacije popeljal do EP-ja. "Prisoten je drugačen način vodenja, a smo se hitro navadili drug na drugega. Pod novim selektorjem delujemo dobro. Bo pa novi selektor s svojo energijo in željo po dokazovanju še bolj energično vodil zasedbo," potegne kapetan vzporednico med minulimi evropskimi prvenstvi in tem, ki je pred vrati. "Iskreno povedano, v naših mislih je le Kazahstan. Nič drugega. Vsa pozornost je posvečena tej prvi tekmi. Za pripravo na Italijo in Finsko bo po prvi tekmi dovolj časa. Kazahstan ima izjemno ekipo, mi pa smo v skupini, ki je po nekaterih izračunih in ocenah celo najtežja na prvenstvu," se v izjavi za spletno stran NZS kapetan reprezentance pomudi pri uvodni tekmi in začetku prvenstva.