Futsal Liga prvakov v Ljubljani

Ljubljana, 02. 09. 2025 07.09

M.J.
Vrhniški Siliko se je na svoji premieri uvrstil v glavni del futsal Lige prvakov. Zdaj je že jasno, da bodo Vrhničani eden od gostiteljev turnirja.

Tekmovanje v Ljubljani bo na sporedu med 29. oktobrom in 1. novembrom, tekme pa bodo potekale v dvorani Kodeljevo. Vrhničani se bodo za napredovanje merili z ukrajinskima ekipama Hit Kijev in Kijev Futsal ter z ekipo Forca iz Severne Makedonije. V osmino finala se bo uvrstil prvak skupine.

"Vesel sem, ker bomo v Ljubljani gostili futsal ligo prvakov. To je pomembna stvar za slovenski futsal, prihodnje leto pa nas čaka še evropsko prvenstvo. Organizacija turnirja je pomembna tudi za naš klub – prišli smo v glavni del lige prvakov in prav je, da se pokažemo. Prepričan sem, da bomo turnir zgledno organizirali v najlepšem mestu, kot pravi župan Zoran Janković," je za uradno spletno stran NZS povedal Boštjan Erčulj, predsednik futsal kluba Siliko Vrhnika.

Slovenski prvaki so pred dnevi osvojili skupino C kvalifikacij za LP. Izbranci Mileta Simeunovića so ugnali estonski Tallinn BP s 5:0. V sredo so Vrhničani kar s 25:6 odpravili turški Vangölü, potem ko je Jakob Rems dosegel sedem zadetkov. Vrhničani so tako osvojili prvo mesto z devetimi točkami in razliko v zadetkih +28, s štirimi točkami je bil drugi Boras (+20).

Vrhničani so osvojili turnir na Švedskem.
Vrhničani so osvojili turnir na Švedskem. FOTO: Siliko Vrhnika

V glavni krog, ki bo konec oktobra in v začetku novembra, so se prebili zmagovalci osmih skupin. Vrhničani bodo igrali v skupini 8, kjer sta že ukrajinska kluba Hit Kijev in Aurora, pridružil pa se bo še zmagovalec skupine A iz predkroga, v kateri igrajo makedonska Forca, sanmarinska Murata, slednji sta v najboljšem položaju s po šestimi točkami, ter armenski Jerevan in andorski Encamp.

Po glavnem krogu sledijo boji osmine finala in četrtfinala, polfinala in finale pa bodo na zaključnem turnirju v začetku maja prihodnje leto.

