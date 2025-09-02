Futsal Liga prvakov v Ljubljani

Tekmovanje v Ljubljani bo na sporedu med 29. oktobrom in 1. novembrom, tekme pa bodo potekale v dvorani Kodeljevo. Vrhničani se bodo za napredovanje merili z ukrajinskima ekipama Hit Kijev in Kijev Futsal ter z ekipo Forca iz Severne Makedonije. V osmino finala se bo uvrstil prvak skupine.

"Vesel sem, ker bomo v Ljubljani gostili futsal ligo prvakov. To je pomembna stvar za slovenski futsal, prihodnje leto pa nas čaka še evropsko prvenstvo. Organizacija turnirja je pomembna tudi za naš klub – prišli smo v glavni del lige prvakov in prav je, da se pokažemo. Prepričan sem, da bomo turnir zgledno organizirali v najlepšem mestu, kot pravi župan Zoran Janković," je za uradno spletno stran NZS povedal Boštjan Erčulj, predsednik futsal kluba Siliko Vrhnika.

Slovenski prvaki so pred dnevi osvojili skupino C kvalifikacij za LP. Izbranci Mileta Simeunovića so ugnali estonski Tallinn BP s 5:0. V sredo so Vrhničani kar s 25:6 odpravili turški Vangölü, potem ko je Jakob Rems dosegel sedem zadetkov. Vrhničani so tako osvojili prvo mesto z devetimi točkami in razliko v zadetkih +28, s štirimi točkami je bil drugi Boras (+20).