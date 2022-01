Odlična Slovenija le remizirala z Italijo

Zahodni sosedje so tekmo začeli bolje in povedli že po 40 sekundah. Po desni strani je mimo nemočnega Nejca Hozjana lepo prodrl italijanski napadalec Douglas Nicolodi , ki je lepo ustrelil mimo slovenskega vratarja Nejca Berzelaka .

Slovenija je v tekmo proti Italiji vstopila z eno osvojeno točko po prvem krogu v skupini B. Slovenci so na prvi tekmi remizirali s Kazakstanci 4:4. Italijani tudi niso uspeli premagati svojih nasprotnikov Fincev, saj se je tekma v Groningenu zaključila z rezultatom 3:3.

Slovenija je zaigrala bolje in njen trud je bil z obilico sreče poplačan devet minut pozneje. Teo Turk je izvajal avt in zadel nogo nesrečnega Alexa Merlima, ki je žogo preusmeril mimo lastnega vratarja Lorenza Pietrangela. Slovenci so v preostanku prvega polčasa bili bolj nevarni, a Pietrangela pred odomorom niso uspeli premagati.

Tudi drugi polčas ni ponudil zmagovalca

Drugi polčas se je nadaljeval podobno, saj je Slovenija nadaljevala s pritiskom na Italijansko obrambo. Ta pritisk je obrodil sadove v 12. minuti nadaljevanja, ko je Nejc Hozjan žogo ukradel znova nesrečnemu italijanskemu zvezdniku Alexu Merlimu in spretno premagal nasprotnega vratarja.