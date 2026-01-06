Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Futsal spektakel v Ljubljani vse bližje

Ljubljana, 06. 01. 2026 09.58 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
PR
Uefa Futsal Euro 2026 pokal

Evropsko prvenstvo v futsalu, ki ga bo gostila tudi Ljubljana, je vse bližje. Futsal spektakel bomo med 21. januarjem in 7. februarjem prenašali na Kanalu A in VOYO.

"Futsal je dvoranska različica nogometa, ki se igra s petimi igralci na vsaki strani na manjšem igrišču in z žogo, ki manj odskoči. Igra je zelo hitra, tehnična in dinamična – akcije si sledijo ena za drugo, zato navijačem skoraj nikoli ni dolgčas. Gledalci ga imajo radi, ker je razumljiv, hiter in spektakularen. Mladi nogometaši pa zato, ker v futsalu razvijajo tehnično znanje, hitrost razmišljanja in občutek za igro," pojasnjuje športni novinar POP TV Jan Lukač, ki bo prenose tekem tudi komentiral.

Nogomet, v katerem ne manjka atraktivnih potez, je hkrati tudi šport, v katerem so se kalile največje nogometne zvezde, kot so Ronaldinho, Neymar in Lionel Messi, ki je pred časom že izpostavil, da so bile domače ulice in betonska igrišča njegov prvi, a hkrati usoden stik z nogometom. "Kot deček sem v Argentini igral futsal na ulicah in za klub. Bilo je izjemno zabavno in mi je zelo pomagalo, da sem postal to, kar sem danes."

Jan Lukač bo komentiral tekme evropskega prvenstva v futsalu, ki bodo potekale v Ljubljani.
Jan Lukač bo komentiral tekme evropskega prvenstva v futsalu, ki bodo potekale v Ljubljani.
FOTO: Osebni arhiv Jana Lukača

V Sloveniji ima futsal vedno več privržencev; tako na kot ob igrišču. Evropsko prvenstvo, ki ga gosti Ljubljana, pa bo izvrstna priložnost, da futsal stopi iz sence nogometa. "Evropske futsal mojstre bomo še drugič po letu 2018 spremljali v Ljubljani, premierno pa na Kanalu A in VOYO, in to v udarnem televizijskem terminu. Gre za zelo gledljiv, dinamičen in hiter šport, ki je poln atraktivnih potez. Slovenska reprezentanca je v širšem krogu favoritov za medaljo, kar je tudi javno postavljen cilj. Ob predvidoma polnih Stožicah bo ta še toliko lažje dosegljiv," pove športni novinar Božidar Bulat, ki bo bdel nad projektom.

Futsal, ki mu pravijo tudi nogomet hitrih odločitev in prava šola nogometa, bo komentiral Jan Lukač, sin
Tomaža Lukača, ki ga zelo dobro poznamo kot komentatorja vrhunskih nogometnih predstav, kot je UEFA Liga prvakov. Za delo športnega novinarja in komentatorja je navdušil tudi svojega sina.

Uefa Futsal Euro 2026 pokal
Uefa Futsal Euro 2026 pokal
FOTO: Luka Kotnik

"Postati komentator so bile moje sanje od otroštva predvsem zato, ker sem imel možnost spremljati, kako poteka opravljanje tega poklica z vseh plati. Oče me je navdušil za to delo, ne da bi mi kadarkoli karkoli vsiljeval ali me konkretno usmerjal na to pot. On je bil v tem uspešen in je še dandanes, jaz pa sem pozneje, v najstniških letih, postal odločen, da bo uspelo tudi meni in da ga bom skušal prekositi," še sporoča Jan, ki že odšteva dneve do začetka slovenske futsal norije. Pridružite se ji na Kanalu A in VOYO!

futsal evropsko prvenstvo slovenska reprezentanca kanal a voyo

Đoković odpovedal nastop in razočaral avstralske navijače

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Ste pred upokojitvijo? Lahko boste koristili ta sistem
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
moskisvet
Portal
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Uganete, kdo je to?
Uganete, kdo je to?
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428