Futsal spektakel v Ljubljani vse bližje

"Futsal je dvoranska različica nogometa, ki se igra s petimi igralci na vsaki strani na manjšem igrišču in z žogo, ki manj odskoči. Igra je zelo hitra, tehnična in dinamična – akcije si sledijo ena za drugo, zato navijačem skoraj nikoli ni dolgčas. Gledalci ga imajo radi, ker je razumljiv, hiter in spektakularen. Mladi nogometaši pa zato, ker v futsalu razvijajo tehnično znanje, hitrost razmišljanja in občutek za igro," pojasnjuje športni novinar POP TV Jan Lukač, ki bo prenose tekem tudi komentiral. Nogomet, v katerem ne manjka atraktivnih potez, je hkrati tudi šport, v katerem so se kalile največje nogometne zvezde, kot so Ronaldinho, Neymar in Lionel Messi, ki je pred časom že izpostavil, da so bile domače ulice in betonska igrišča njegov prvi, a hkrati usoden stik z nogometom. "Kot deček sem v Argentini igral futsal na ulicah in za klub. Bilo je izjemno zabavno in mi je zelo pomagalo, da sem postal to, kar sem danes."

Jan Lukač bo komentiral tekme evropskega prvenstva v futsalu, ki bodo potekale v Ljubljani. FOTO: Osebni arhiv Jana Lukača

V Sloveniji ima futsal vedno več privržencev; tako na kot ob igrišču. Evropsko prvenstvo, ki ga gosti Ljubljana, pa bo izvrstna priložnost, da futsal stopi iz sence nogometa. "Evropske futsal mojstre bomo še drugič po letu 2018 spremljali v Ljubljani, premierno pa na Kanalu A in VOYO, in to v udarnem televizijskem terminu. Gre za zelo gledljiv, dinamičen in hiter šport, ki je poln atraktivnih potez. Slovenska reprezentanca je v širšem krogu favoritov za medaljo, kar je tudi javno postavljen cilj. Ob predvidoma polnih Stožicah bo ta še toliko lažje dosegljiv," pove športni novinar Božidar Bulat, ki bo bdel nad projektom. Futsal, ki mu pravijo tudi nogomet hitrih odločitev in prava šola nogometa, bo komentiral Jan Lukač, sin

Tomaža Lukača, ki ga zelo dobro poznamo kot komentatorja vrhunskih nogometnih predstav, kot je UEFA Liga prvakov. Za delo športnega novinarja in komentatorja je navdušil tudi svojega sina.

Uefa Futsal Euro 2026 pokal FOTO: Luka Kotnik