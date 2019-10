Kvalifikacije za SP: super uvod Slovenije v Skopju

Tudi deset kotov je Slovenija zbrala v prvem polčasu, Severna Makedonija nobenega. Dejansko je bil junak domače vrste vratar, ki je do 6. minute zbral pet obramb, po vrsti pa je obranil poizkuseAlena Fetića, Kristjana Čujecain Matija Fiderška. Gostitelji so se pritiska Slovenije otresli šele po sedmih minutah igre. Najprej je meril Sulejman, potem pa je za hladen tuš v naši vrsti poskrbel Micevski, ki je s svoje polovice pobegnil po desnem boku in na koncu matiral še Damirja Puškarja. Kot da je to dokončno predramilo našo vrsto, ki je do konca polčasa spreobrnila potek tekme. V svoji 150. tekmi v dresu Slovenije je, kot poroča futsal.si, svoj 75. zadetek prispeval kapetan Osredkar, na 1:2 je povišal Nik Zajc.



Čujec in Fideršek V nadaljevanju, v drugih minutah je igrala in tudi zabijala le Slovenija. Delo nam je olajšal vnovič izredno razpoloženi Čujec, ki je zadel po 32 sekundah igre v drugem polčasu. Po uigrani akciji s prekinitve je v 24. minuti na 1:4 povišal Matija Fideršek, piko na i zmagi je dodal z dvema goloma še Čujec.



Izid:

Severna Makedonija -Slovenija 1:6 (1:2)

Micevski 8.; Osredkar 13., Zajc 14., Čujec 21., Fideršek 24., Čujec 31., Čujec 34.