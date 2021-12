Dobovec do zmage v Ligi prvakov

Dobovčani so prišli do prve zmage v Ligi prvakov.

V izenačenem obračunu so imeli Dobovčani rahlo terensko premoč, ki so jo na koncu kronali s tesno zmago. Junak v slovenskem taboru je bil Žiga Čeh, ki je v 37. minuti dosegel odločilni gol, v končnici prvega dela pa za vodstvo z 1:0. Tudi domači so zadeli dvakrat. Na 1:1 je poravnal Tihomir Novak v 30. minuti, a so slovenski prvaki potrebovali vsega osem sekund in že v prvem napadu na nasprotni strani je za 2:1 zadel Luka Perić. Čeh je nato povišal na 3:1, domačim pa je v 39. minuti kanček upanja vrnil Michal Holy. Dobovčani so trikrat zadeli tudi okvir vrat, nazadnje pa je to tik pred iztekom uspelo domačemu igralcu Lukašu Rešetarju, ki je bil blizu izenačenju.

Dobovec sicer igra peto evropsko sezono. Še petič pa je prišel med 16 najboljših v Evropi. Dobovec je prvič v elitnem klubskem tekmovanju igral v sezoni 2015/16, nato še v sezonah 2018/19 in 2019/20. Prejšnja sezona 2020/21 je zaradi pandemije covida-19 potekala v spremenjeni obliki, Dobovec pa je kot prvi slovenski futsalski klub tekmoval na zaključnem turnirju (takrat osmerice), ki je bil v Zadru.

V elitnem delu tokrat nastopa 16 ekip v štirih skupinah. V skupini A so kazahstanski Kairat Almaty, francoski Asnieres Villeneuve 92, beloruski Viten Orša in ruski Tjumen, v skupini B portugalski Sporting, ruska Sinara Jekaterinburg, hrvaški Olmissum in nizozemski Hovocubo, v skupini D pa portugalska Benfica, španski Levante, madžarski Haladas in ukrajinski Uragan Ivano-Frankivsk.

Zmagovalci vseh štirih skupin bodo igrali na zaključnem turnirju, ki bo med 28. aprilom in 1. majem prihodnje leto. Prireditelj finalnega turnirja četverice še ni znan.