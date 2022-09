Kvalifikacije začeli z zmago

"Čeprav si med sezono v klubu, z enim očesom pogleduješ proti reprezentanci," je na začetku za uradno spletno stran NZS povedal kapetan Igor Osredkar, rekorder s 173 nastopi in kar 84 goli v dresu Slovenije, ki začenja pot lova na svojo prvo uvrstitev na svetovno prvenstvo. "Prva tekma v kvalifikacijah je zelo pomembna. Želimo si, da bi pozitivno začeli kvalifikacije. Danes igrajo futsal vsi, to ni fraza, to je dejstvo. Zelo resno se moramo lotiti Črne gore. Če pristop ne bo pravi, nam ne bo lahko," opozarja Osredkar, ki si želi, da se ekipa na terenu pojavi v optimalni zasedbi. V njej pa je tudi nekaj sveže mlade krvi. "Jasno je, da bodo mladi slej ko prej sprejeli vidne vloge v slovenski reprezentanci. Eni so že tu, drugi prihajajo. Menim, da imamo sedaj dobro zmes izkušenj in mladosti," se Igor Osredkar veseli torkove preizkušnje v mariborski športni dvorani Tabor.

Vabljeni igralci:

Klemen Duščak (FK Dobovec), Žiga Čeh (FK Dobovec), Teo Turk (FK Dobovec), Tilen Gajser (Futsal Minerva ŠVI), Jeremy Bukovec (Futsal Pescara ITA), Nik Logar (KMN Oplast Kobarid), Nejc Kovačič (KMN Oplast Kobarid), Igor Osredkar (MNK Futsal Pula HRV), Denis Totošković (MNK Square Dubrovnik HRV), Nejc Hozjan (Noia Futsal Sala ŠPA), Matej Fideršek (Piast Gliwice Futsal), Nejc Berzelak (FK Siliko), Marko Mohorič (FK Siliko), Max Vesel (FK Siliko), Žan Janež (FK Siliko).

Igralci na čakanju:

Uroš Đurić (FK Siliko), Jure Suban (FK Siliko), Tjaž Lovrenčič (KMN Meteorplast), Rok Šnofl (KMN Meteorplast), Denis Kneževič (KMN Meteorplast)

Termini kvalifikacij

Sloveniji je žreb kvalifikacij uvrstil v skupino 5, v njej sta še Kazahstan in Črna gora. Po uvodni tekmi proti Črni gori že 8. oktobra Slovenija gostuje v Kazahstanu. Kvalifikacije v tem delu tekmovanja bo zasedba selektorja Tomislava Horvata sklenila v letu 2023. Tretjega marca bomo gostovali v Črni gori, 8. marca pa se doma merili s Kazahstanom.

Sistem kvalifikacij

V glavni del kvalifikacij za 10. po vrsti svetovno prvenstvo vstopa 36 držav, tekmovanje bo potekalo od letošnje jeseni do marca 2023. 36 držav je deljenih v 12 skupin, igralo se bo po sistemu tekma doma, tekma v gosteh. V elitni del tekmovanja napreduje 12 prvakov skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih osem drugouvrščenih ekip gre v dodatno razigravanje, kjer bo ta osmerica deljena v štiri pare, skupni zmagovalci teh parov se uvrstijo v elitni del kvalifikacij. V elitnem delu kvalifikacij bo igralo 20 reprezentanc, ki jih bo žreb (na sporedu bo 5.7. 2023) razdelil v pet skupin. Pet prvakov skupin neposredno potuje na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin se pomerijo še za dve prosti mesti. Gostitelj 10. svetovnega prvenstva še ni znan.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu, lani v Litvi, je naslov svetovnega prvaka osvojila Portugalska.