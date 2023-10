Furija v Tivoliju: Španska igra je nekaj najlepšega, kar lahko gledalci vidijo v futsalu

Slovenska futsal reprezentanca bo v petek v Ljubljani igrala tretjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024. Tekmec izbrancev Tomislava Horvata bo Španija, s katero se bodo Slovenci merili še štiri dni pozneje v Jaenu. Kot pravijo v slovenskem taboru, bi bila vsaka točka s teh dveh obračunov dobrodošla.

icon-expand Tomi Horvat FOTO: NZS

"Španska igra je nekaj najlepšega, kar lahko gledalci vidijo v futsalu, in za nas nekaj najtežjega, s čimer se lahko spoprimemo. Ampak smo pripravljeni. Fantje so motivirani, poskusili bomo igrati agresivno, disciplinirano, enostavno na visoki ravni v vseh prvinah, kjer si želimo biti boljši od njih, da bi lahko izenačili njihovo tehnično premoč in se posledično lahko kosali za dober izid," je pred zadnjim treningom v Tivoliju v Ljubljani, kjer bo tudi petkov obračun, za STA dejal selektor Tomi Horvat. Poudaril je, da za zdaj razmišlja le ob petkovem obračunu, ne še o drugem s Španijo. "Futsal je postal neugoden šport, vsaka sekunda odloča. Ko malo popustiš, lahko v trenutku prejmeš zadetek ali dva proti takim ekipam, kot je Španija. Zato moramo biti res maksimalni, da se lahko kosamo z njo," je dodal selektor in se ozrl na zelo močno skupino, v kateri sta še Češka in Italija.

"Zelo izenačena skupina. Španija je obe tekmi dobila, ampak sta bili obe težki, tako s Češko kot z Italijo. Verjamem, da bomo tudi mi blizu v petek. V Italiji smo igrali fantastično in izgubili, proti Češki pa smo bili malo slabši, vendar zmagali. Tudi v petek pričakujem res dobro predstavo s pomočjo občinstva, da nam da potrebno energijo, da se upremo, kot je treba, in odnesemo kakšno točko," je zaključil Horvat. Ta je moral zaradi poškodb opraviti dve menjavi na začetnem seznamu. Tako sta odpadla Nejc Hozjan (Avelino) in Jure Suban (Siliko), po novem pa sta zraven Tilen Rajter (Meteorplast Šic bar) in Marko Mohorič (Oplast). Na seznamu so še Teo Turk (Dosson), Jeremy Bukovec (Omiš), Matej Fideršek (Minerva), Marko Peček (Dobovec), Žiga Čeh (Dobovec), Klemen Duščak (Dobovec), Denis Totošković (The Nutrition Extrem), Luka Čop (The Nutrition Extrem), Nejc Berzelak (Siliko), Žan Janež (Siliko), Max Vesel (Siliko) in kapetan Igor Osredkar (Cazin). Ta pred bojem z dvakratnimi svetovnimi in sedemkratnimi evropskimi prvaki poudarja, da je Španija nedvomno izrazit favorit. "Jo bomo še analizirali, ampak vse je na nas. Moramo biti pravi, osredotočeni od prve do zadnje sekunde. Vemo, proti komu igramo, saj smo se z njimi merili že velikokrat," je uvodoma povedal Osredkar.

icon-expand Igor Osredkar FOTO: NZS