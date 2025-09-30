Mladi Slovenci drugič zapored v polfinalu

Slovenija je drugo tekmo na prvenstvu v Moldaviji odigrala proti razigrani Turčiji, ki je vse do 13. minute prvega polčasa ogrožala slovenski gol. Vratar Alen Zgonc je do takrat zbral sedem obramb. Naši igralci so iskali svoje priložnosti in prežali na napake tekmeca. V 16. minuti je Erik Novak prestregel žogo na sredini igrišča, stekel v protinapad, po odbiti žogi pa je za vodstvo Slovenije poskrbel Vid Prah. V 19. minuti se je s strelom izkazal še Lovro Trdin .

Kapetan je v 23. minuti prestregel žogo na svoji polovici, po preigravanju sprožil proti golu, turški vratar pa je žogo odbil. A le do Mihaela Čopa, ki je zadel za 0:2. V 31. minuti se je Trdin vpisal med strelce – z udarcem od daleč je presenetil turškega vratarja in povišal na 0:3. Turki se niso predali: v 33. minuti je Ege Bilim znižal na 1:3, zmago pa je v 40. minuti s svojim drugim golom, sicer tretjim na tem EP, potrdil Mihael Čop.

Slovenija U19 je doslej odigrala 105 uradnih tekem. Selektor Tomislav Horvat je vodil 53 tekem. Pred njim sta reprezentanco vodila Andrej Dobovičnik (50 tekem) in Tadej Levstek (2). Aktualni kapetan Lovro Trdin je pri 51 nastopih (toliko jih ima tudi dosedanji rekorder Vid Kos) in 26 golih; pri strelcih na 1. mestu večne lestvice ostaja Alen Ruis (32).

EP U19 2025:

Skupina A:

Moldavija, Portugalska, Italija, Ukrajina

Skupina B:

Slovenja, Španija, Turčija, Češka

Tekme Slovenije v predtekmovanju:

Slovenija – Češka 2:1 (0:1)

0:1 Hromek (16.), 1:1 Čop Mi. (35.), 2:1 Avdić (39.)

Turčija – Slovenija 1:4 (0:1)

0:1 Prah (16.), 0:2 Čop Mi. (24.), 0:3 Trdin (31.), 1:3 Bilim (33.), 1:4 Čop Mi. (40.)

Slovenija FU19:

Žiga Krašovec (FK Dobovec), Vid Prah (FK Dobovec), Tian Poredski Bračun (FK Dobovec), Domen Kokol (FK Dobovec), Emil Šinkovec (FK NNIKAS Dobrepolje), Urban Sevenšek (FK NNIKAS Dobrepolje), Domen Arnuš (KMN Benedikt), Mihael Čop (The Nutrition Extrem), Ažbe Gradišar (The Nutrition Extrem), Martin Čop (The Nutrition Extrem), Alen Zgonc (The Nutrition Extrem), Lovro Trdin (FK Siliko), Adel Avdić (FK Siliko), Erik Novak (FK Siliko).

Evropsko prvenstvo

Na evropskem prvenstvu igra osem reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini. Po dve najboljši ekipi predtekmovanja se uvrstita v polfinale.

Španija dvakrat, Portugalska enkrat

To je četrto evropsko prvenstvo v tej starostni skupini. Španija je postala prvak dvakrat (v letih 2019 in 2022), Portugalska enkrat (2023). Prvo evropsko prvenstvo je septembra 2019 gostila Latvija, drugo je bilo septembra 2022 v Španiji, pred dvema letoma pa vnovič septembra na Hrvaškem, kjer se je s polfinalom izkazala tudi Slovenija. Vratar Luka Lovrec je bil izbran v idealno postavo evropskega prvenstva.