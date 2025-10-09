Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Začenja se operacija EP: Hrvati tipajo utrip pripravljenosti

Ljubljana, 09. 10. 2025 15.13 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Članska futsal reprezentanca bo z igranjem dveh prijateljskih tekem odprla jesenski del priprav na evropsko prvenstvo 2026, ki bo januarja v Sloveniji, v Ljubljani. Prvo srečanje, obenem tudi 200. uradna tekma kapetana slovenske reprezentance Igorja Osredkarja, bo v petek, 17. oktobra, ob 18. uri v ljubljanski dvorani Kodeljevo. Povratno srečanje bo v ponedeljek, 20. oktobra, v hrvaškem Zaboku ob 17. uri. EP v Ljubljani bomo januarja 2026 v živo prenašali tudi na Kanalu A in VOYO.

Tomislav Horvat
Tomislav Horvat FOTO: Luka Kotnik

"Počasi začenjamo zaključne priprave na evropsko prvenstvo 2026. Vemo, kateri igralci so v ožjem izboru. Zdaj smo pripravili širši seznam in dodali nekaj mladih igralcev. Tu je še Žiga Čeh, ki okreva po poškodbi, zato ga še čakamo. Zelo sem vesel, ker je Klemen Duščak (junija se je poškodoval v končnici hrvaške lige, op. a.) postal pomočnik v mojem strokovnem štabu. Klemna imamo zelo radi, pozitivno vpliva na ekipo, zato sem res vesel, da bo – ne glede na poškodbo – z nami. Želim si, da na teh dveh zahtevnih tekmah proti Hrvaški vsi igralci dobijo priložnost in pokažemo našo prepoznavno igro, agresijo in borbenost. To je ključno, pa tudi to, da smo kot ekipa spet skupaj, saj se že dolgo nismo tako srečali. Ne bo pa manjkalo niti smeha – nenazadnje smo zdaj med seboj tudi nasprotniki," je za uradno spletno stran krovne zveze povedal selektor Tomislav Horvat. Selektor je pred dnevi obelodanil razširjeni seznam potencialnih reprezentantov za prihajajoče evropsko prvenstvo.

Igor Osredkar (levo) je dolgoletni kapetan slovenske reprezentance.
Igor Osredkar (levo) je dolgoletni kapetan slovenske reprezentance. FOTO: NZS

Vabljeni igralci:
Matej Fideršek (Athletic Futsal Club Graz), Marko Peček (Futsal klub Dobovec), Tilen Rajter (Futsal klub Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Max Vesel (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Žan Janež (Futsal Istra Pula), Denis Kneževič (MNK Uspinjača Gimka, Zagreb), Nik Ambrožič (ŠD Extrem), Alen Zgonc (ŠD Extrem), Nejc Berzelak (ŠD FK Siliko), Jure Suban (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko),

Igralci na čakanju:
Urban Sevenšek (Futsal klub Dobrepolje), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin ), Mihael Čop (ŠD Extrem), Jakob Rems (ŠD FK Siliko).

futsal slovenija
Naslednji članek

Slovancem so Krkaši generalka za Evropo

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286