Začenja se operacija EP: Hrvati tipajo utrip pripravljenosti

"Počasi začenjamo zaključne priprave na evropsko prvenstvo 2026. Vemo, kateri igralci so v ožjem izboru. Zdaj smo pripravili širši seznam in dodali nekaj mladih igralcev. Tu je še Žiga Čeh, ki okreva po poškodbi, zato ga še čakamo. Zelo sem vesel, ker je Klemen Duščak (junija se je poškodoval v končnici hrvaške lige, op. a.) postal pomočnik v mojem strokovnem štabu. Klemna imamo zelo radi, pozitivno vpliva na ekipo, zato sem res vesel, da bo – ne glede na poškodbo – z nami. Želim si, da na teh dveh zahtevnih tekmah proti Hrvaški vsi igralci dobijo priložnost in pokažemo našo prepoznavno igro, agresijo in borbenost. To je ključno, pa tudi to, da smo kot ekipa spet skupaj, saj se že dolgo nismo tako srečali. Ne bo pa manjkalo niti smeha – nenazadnje smo zdaj med seboj tudi nasprotniki," je za uradno spletno stran krovne zveze povedal selektor Tomislav Horvat. Selektor je pred dnevi obelodanil razširjeni seznam potencialnih reprezentantov za prihajajoče evropsko prvenstvo.