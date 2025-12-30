Naslovnica
Futsal ali nevidna zibelka nogometnih genijev

Ljubljana, 30. 12. 2025 18.28 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Simon Valant
Teo Turk (desno) in kapetan Fincev Panu Autio

Če želiš razumeti nogomet, moraš pogledati na manjše igrišče. Tisto brez popolne trave, na parket šolske telovadnice, na beton mestnih ulic. Tam, kjer se je začela pot številnih največjih zvezdnikov svetovnega nogometa – v futsalu.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Neymar in Xavi Hernandez so imena, ki so zaznamovala nogometno zgodovino. Skoraj vsem je skupno isto izhodišče: mali nogomet, futsal, igra v omejenem prostoru, kjer ni časa za razmislek in ni prostora za napake.

Manj prostora, več znanja

Futsal igralca prisili v tisto, česar veliki nogomet pogosto ne - hitrost odločanja, popolno tehniko in razumevanje igre v najmanjših podrobnostih. Dotik, ki mora biti natančen. Podaja, ki mora biti premišljena. Gibanje, ki mora imeti smisel.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: AP

Portugalski nogometni zvezdnik, Cristiano Ronaldo, je večkrat poudaril, kako ključno je bilo to okolje za njegov razvoj: "Majhen igralni prostor mi je pomagal izboljšati igro v tesnem prostoru. In vsakič, ko sem igral futsal, sem se počutil svobodnega."

Prav ta ustvarjalna in instinktivna svoboda, po kateri je v svojih zlatih časih blestel Ronaldinho, je danes eden največjih primanjkljajev v vrhunskem nogometu, ki je postal taktično strog in fizično zahteven.

Ulica kot prva akademija

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: Profimedia

Lionel Messi ni produkt laboratorija sodobnih akademij, temveč ulice in betonskih igrišč v Argentini. "Kot deček sem v Argentini igral futsal na ulicah in za klub. Bilo je izjemno zabavno in mi je zelo pomagalo, da sem postal to, kar sem danes."

Ronaldo Nazario
Ronaldo Nazario
FOTO: Profimedia

V futsalu ni mogoče skriti tehničnih pomanjkljivosti, saj je vsaka napaka takoj kaznovana. Brazilski Ronaldo, eden najbolj tehnično dovršenih napadalcev vseh časov, je bistvo futsala povzel preprosto: "Potreboval sem izjemno dobro tehniko, ker si ves čas poskušal preigrati nasprotnika v minimalnem prostoru. Oboževal sem ta izziv igranja na tako majhnem igrišču."

Evropsko prvenstvo v futsalu, ki ga bo gostila tudi Ljubljana, je vse bližje. Futsal spektakel bomo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Futsal ne dopušča povprečnosti. Ali znaš igrati – ali pa ne. Prav zato številni trenerji poudarjajo, da je futsal idealna osnova za razvoj mladih nogometašev, še posebej v obdobju med sedmim in 13. letom.

Neymar
Neymar
FOTO: AP

Tudi Neymar, simbol brazilske lahkotnosti in drznosti, opozarja na pomen futsala v sodobnem evropskem nogometu: "Futsal zelo pomaga, ker se moraš hitro odločati. To je dinamična igra, danes pa v Evropi ni več veliko prostora."

Xavi Hernandez
Xavi Hernandez
FOTO: AP

Xavi Hernandez, eden največjih nogometnih mislecev sodobnega časa, je šel še korak dlje: "V futsalu vidiš, ali je igralec resnično nadarjen. Opaziš drobne podrobnosti v kakovosti, razredu in taktičnem razumevanju."

Morda je prav v tem ključ. Futsal ni zgolj igra. Je šola nogometa v njegovi najčistejši obliki. Futsal je temelj, na katerem se gradi vrhunski igralec.

Jeremy Bukovec pomagal do preobrata, zabil tudi Teo Turk

KOMENTARJI2

AugustLandmesser
30. 12. 2025 20.18
groza...zakaj se mora uporabljati tujke za lepa slovenska poimenovanja...v tem primeru za ...Dvoranski nogomet...ali mali nogomet....
Odgovori
-1
0 1
dinozaver79
30. 12. 2025 20.20
Mali nogomet in futsal ni isto, futsal je pravilen slovenski izraz
Odgovori
0 0
