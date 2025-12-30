Futsal ali nevidna zibelka nogometnih genijev

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Neymar in Xavi Hernandez so imena, ki so zaznamovala nogometno zgodovino. Skoraj vsem je skupno isto izhodišče: mali nogomet, futsal, igra v omejenem prostoru, kjer ni časa za razmislek in ni prostora za napake.

Manj prostora, več znanja

Futsal igralca prisili v tisto, česar veliki nogomet pogosto ne - hitrost odločanja, popolno tehniko in razumevanje igre v najmanjših podrobnostih. Dotik, ki mora biti natančen. Podaja, ki mora biti premišljena. Gibanje, ki mora imeti smisel.

Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Portugalski nogometni zvezdnik, Cristiano Ronaldo, je večkrat poudaril, kako ključno je bilo to okolje za njegov razvoj: "Majhen igralni prostor mi je pomagal izboljšati igro v tesnem prostoru. In vsakič, ko sem igral futsal, sem se počutil svobodnega." Prav ta ustvarjalna in instinktivna svoboda, po kateri je v svojih zlatih časih blestel Ronaldinho, je danes eden največjih primanjkljajev v vrhunskem nogometu, ki je postal taktično strog in fizično zahteven.

Ulica kot prva akademija

Lionel Messi FOTO: Profimedia

Lionel Messi ni produkt laboratorija sodobnih akademij, temveč ulice in betonskih igrišč v Argentini. "Kot deček sem v Argentini igral futsal na ulicah in za klub. Bilo je izjemno zabavno in mi je zelo pomagalo, da sem postal to, kar sem danes."

Ronaldo Nazario FOTO: Profimedia

V futsalu ni mogoče skriti tehničnih pomanjkljivosti, saj je vsaka napaka takoj kaznovana. Brazilski Ronaldo, eden najbolj tehnično dovršenih napadalcev vseh časov, je bistvo futsala povzel preprosto: "Potreboval sem izjemno dobro tehniko, ker si ves čas poskušal preigrati nasprotnika v minimalnem prostoru. Oboževal sem ta izziv igranja na tako majhnem igrišču."

Evropsko prvenstvo v futsalu, ki ga bo gostila tudi Ljubljana, je vse bližje. Futsal spektakel bomo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Futsal ne dopušča povprečnosti. Ali znaš igrati – ali pa ne. Prav zato številni trenerji poudarjajo, da je futsal idealna osnova za razvoj mladih nogometašev, še posebej v obdobju med sedmim in 13. letom.

Neymar FOTO: AP

Tudi Neymar, simbol brazilske lahkotnosti in drznosti, opozarja na pomen futsala v sodobnem evropskem nogometu: "Futsal zelo pomaga, ker se moraš hitro odločati. To je dinamična igra, danes pa v Evropi ni več veliko prostora."

Xavi Hernandez FOTO: AP