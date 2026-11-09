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Slovenci imajo vse v svojih rokah: Če v Tivoliju padejo Belgijci, je napredovanje tu

Ljubljana, 09. 11. 2026 08.01 pred 4 urami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenija futsal

Futsal reprezentanco Slovenije v Hali Tivoli čaka tretja tekma kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo leta 2028. Varovanci selektorja Tomislava Horvata bodo lovili drugo zmago, s katero bi si že zagotovili prvo mesto in ugodnejši žreb za sklepni del kvalifikacij za SP 2028.

Tomislav Horvat
Tomislav Horvat
FOTO: Damjan Žibert

"Z Belgijo smo igrali pred kratkim, tako da bo to letos že naša tretja medsebojna tekma. Mislim, da skrivnosti med ekipama ni več. Pripravljamo se na Belgijce, ogledali smo si posnetek naše tekme v Belgiji in poskušali bomo popraviti nekatere stvari, ki jih po našem mnenju nismo dobro naredili. Mislim, da je ekipa pripravljena, da bomo spet agresivni in samozavestni v Tivoliju," je za uradno spletno stran NZS tekmo v Tivoliju napovedal selektor Tomislav Horvat

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"Ni drugega, kot da gremo po zmago, ki bi nam že zagotovila prvo mesto v skupini. Dejstvo je, da ne bo lahko, ampak mislim, da so fantje pripravljeni dati vse od sebe in da bo to dovolj za zmago, pred tekmo pove selektor Horvat, ki se je po tekmi z Norveško zahvalil publiki, ki je podpral reprezentanco v Hali Tivoli. Naša izbrana vrsta verjame, da bo prava podpora s tribun tudi jutri proti Belgiji."

Kapetan Igor Osredkar
Kapetan Igor Osredkar
FOTO: NZS

Slovenija je v petek odigrala zelo dobro tekmo proti Norveški, selektor Tomislav Horvat pa je našel pravo razmerje med izkušenostjo in mladostjo. Po dveh tekmah ima Slovenija štiri točke, v torek pa prvo zaključno žogo za prvo mesto v skupini glavnega dela kvalifikacij. "Proti Norveški smo se zavedali vloge favoritov, vendar se lahko takšne tekme hitro zapletejo. Vesel sem, da smo zmagali. Zdaj moramo doma premagati še Belgijo in si zagotoviti prvo mesto v skupini. Torkova tekma bo zagotovo drugačna. Mislim, da se bodo Belgijci postavili nekoliko bolj nazaj in nam prepustili žogo. Poskušali bomo izkoristiti svoje priložnosti v napadu, doseči zadetke in zmagati," pa je za uradno spletno stran NZS dejal Luka Čop

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"Hvala gledalcem, ki so prišli in nas v velikem številu podprli že proti Norveškli. Upravičeno pričakujem, da jih bo v torek še več, da bomo tudi to tekmo zmagali in osvojili prvo mesto v skupini," je napoved za Berlgijo sklenil selektor Tomislav Horvat.

328 tekem Slovenije

Slovenija je doslej odigrala 328 tekem, zbrala je 143 zmag in 54 remijev, 131 tekem pa je izgubila. Dosegla je 987 golov, prejela jih je 838. Igor Osredkar je dosegel 93 golov na 214 tekmah. Selektor Tomislav Horvat je v petek vodil 67. tekmo na klopi Slovenije.

Kvalifikacije za SP 2028

Slovenija v skupini 11 glavnega dela evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028 igra z Belgijo in Norveško. Ekipe se bodo pomerile doma in v gosteh, Slovenijo tako čakajo štiri tekme. V glavnem delu tekmuje 36 reprezentanc v 12 skupinah. V elitni del se bodo neposredno uvrstile zmagovalke skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe, preostalih osem drugouvrščenih pa se bo za štiri dodatna mesta pomerilo v dodatnih kvalifikacijah.

Slovenija je na lahke način pred dnevi opravila z Norveško. Proti Belgiji bo precej bolj zahtevno.
Slovenija je na lahke način pred dnevi opravila z Norveško. Proti Belgiji bo precej bolj zahtevno.
FOTO: NZS

V elitnem delu bo 20 reprezentanc razdeljenih v pet skupin. Zmagovalke skupin se bodo uvrstile na svetovno prvenstvo, štiri najboljše drugouvrščene ekipe pa bodo igrale zaključne dodatne kvalifikacije. Slovenija in Belgija sta doslej odigrali 15 medsebojnih tekem. Slovenija je štirikrat zmagala, štirikrat remizirala in sedemkrat izgubila.

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