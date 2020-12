Futsal: Slovenci v pričakovanju uvodne tekme kvalifikacij

Selektor Tomislav Horvatje pred dnevi obelodanil seznam igralcev, na katere računa. Pri tem je prišlo do ene spremembe – namesto Nika Zajca bo priložnost dobil Žan Koren. Ob tem velja izpostaviti, da je Denis Totoškovičv sredo uradno menjal sredino – iz Litije se je preselil v elitno italijansko ligo Serie A, kjer je okrepil Genovo, ki zaseda 14. mesto. "Pred nami je prva tekma kvalifikacij. Zdaj gre za točke. Vesel sem, da ni bilo odpovedi. Sem optimist. Če smo v popolni postavi, smo zelo močni. Proti Švici računam na prvo zmago," je za uradno spletno stran NZS povedal selektor Tomislav Horvat, ki dodaja: "Švico, našega prvega tekmeca v kvalifikacijah, smo analizirali. Pozorno smo gledali tekmi proti Nemčiji, ko se Švicarji prebili iz predkvalifikacij. Vse ekipe danes napredujejo, tudi Švica. Predvsem moramo biti odgovorni in odigrati maksimalno."

Po sedmo uvrstitev

Slovenija je doslej igrala šestkrat na evropskih prvenstvih (v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018). Leta 2003 je reprezentanco vodil selektor Darko Križman, na ostalih petih prvenstvih je Slovenija igrala pod taktirko selektorjaAndreja Dobovičnika, od jeseni pa izbrano vrsto vodi Tomislav Horvat. To bodo desete jubilejne kvalifikacije za EP, v katerih sodeluje Slovenija. Doslej je odigrala 26 tekem, slavila je 20 zmag, pri tem pa vknjižila pet porazov in remi. Slovenija je do danes zabeležila 265 uradnih tekem, prišla je do 118 zmag, 41 remijev in 106 porazov. Tomislav Horvat je reprezentanco doslej vodil na štirih tekmah – od septembra do novembra je z ekipo odigral štiri prijateljske tekme. Slovenija je bila dvakrat boljša od Srbije, proti BiH pa je vknjižila zmago in poraz.