Latvija in Španija naslednja slovenska izziva na poti na EP

Reprezentanca se bo zbrala v torek, 26. januarja, v Mariboru. Uvodoma naša izbrana vrsta leti v Latvijo, kjer se bo v mestu Yelgava pomerila z domačini, naša izbrana vrsta pa bo nastanjena streljaj od dvorane. Od tu sledi pot v Španijo, kjer gostujejo 2. februarja. Tekma bo v Madridu v nacionalnem centru Las Rozas. "Seznam je znan. Če bodo vsi zdravi in bodo lahko prišli, je to trenutno najboljše, kar imamo. S tem sem zelo zadovoljen. Pred nami sta zahtevni potovanji, zahtevni gostovanji," je uvodoma za uradno spletno stran NZS povedal selektor Tomislav Horvat. "Verjamem, da se bomo dobro pripravili. Najprej nas čaka tekma proti Latviji, ki je morda celo najpomembnejša tekma v teh kvalifikacijah. Proti Latviji pričakujemo zmago, proti Španiji pa želim, da odigramo odlično. A kot sem že dejal: v naših mislih je najprej le in samo Latvija," je sklenil selektor.

Po sedmi nastop na EP

Slovenija je doslej na evropskih prvenstvih igrala šestkrat (v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018). Leta 2003 je reprezentanco vodil selektorDarko Križman, na ostalih petih prvenstvih je Slovenija igrala pod taktirko selektorja Andreja Dobovičnika, od jeseni pa izbrano vrsto vodi Tomislav Horvat.

Nov način kvalifikacij

Evropska nogometna zveza Uefa je za tokratno kvalificiranje za evropsko prvenstvo, kot piše na uradni spletni strani NZS, uvedla nov sistem tekmovanja. V osem skupin deljenih 32 ekip, v vsaki skupini se ekipe pomerijo med sabo doma in na tujem. Mesto na EP si zagotovi osem prvakinj skupin, šest najboljše drugouvrščenih zasedb, za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerili še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin. Pred tem so že potekale predkvalifikacije, v sklopu katerih si je mesto v glavnem delu kvalifikacij zagotovilo šest ekip, v prvih dneh februarja pa se bosta za mesto v kvalifikacijah pomerili še Bolgarija in Armenija.



Seznam vabljenih igralcev:

Denis Totošković (Genova ITA), Nejc Hozjan (A.S.D. FF Napoli ITA), Žan Koren (Pordenone ITA), Igor Osredkar (Apfel Novo Vrijeme Makarska HRV), Kristjan Čujec (FK Dobovec), Žiga Čeh (FK Dobovec), Benjamin Tušar (Citta di Cosenza ITA), Klemen Duščak (FK Dobovec), Igor Bratić (FC Litija), Gašper Vrhovec (FC Litija), Matej Fideršek (FC Litija), Alen Fetić (SSD Acqua Sapone C5 SRL), Jeremy Bukovec (FC Ptuj), Tjaž Lovrenčič (US Saint Pagano ITA).

Igralci na čakanju:

Nejc Kovačič (KMN Oplast Kobarid), Nik Zajc (KMN Bronx Škofije), Tine Šturm (FC Litija), Vanč Florjančič (FC Ptuj), Tilen Gajser (FC Ptuj), Nejc Berzelak (FK Siliko).