Pokalno tekmovanje v futsalu: branilec naslova prepričljiv

Med osem se je uvrstila tudi ekipa ŠD Mlinše, ki je v Ljutomeru tesno s 5:4 porazila domači KMN Tomaž Šic Bar. Do 2:2 sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, za domačine je bil sprva dvakrat uspešen Marcel Vindiš, za goste Matic Lokovšekin Nik Smrkolj. Prav Lokovšek pa je naredil razliko – v 19. minuti je naprej poskrbel za vodstvo gostov 2:3, potem pa je še zabil za 2:4. Na 2:5 je povišal Daniel Džombić, gostiteljem pa je na koncu zmanjkalo časa za izenačenje. Aktualni pokalni prvak FK Dobovec je gostoval v Sevnici in zanesljivo zmagal (0:4). Prvi je gol dosegel kapetan Rok Mordej, tri je za zmago dodal še Žiga Čeh. Napredovanje v četrtfinale si je v 2. polčasu zagotovila tudi Litija, ki ji je bilo 12 minut 2. dela dovolj za potrditev zmage. Ob polčasu je bilo še 2:2, v nadaljevanju pa je gol prispeval Matej Fideršek, dva je dodal Brazilec Arnon, domačini pa so eno žogo spravili v lastno mrežo. Dovolj, da je Litija v 32. minuti povedla 2:6.

KMN Benedikt je bil na pragu presenečenja, saj je v 24. minuti po goluDejana Hagerjapovedel 3:1 proti prvoligaškemu Bronxu, ki pa je do konca rednega dela z zadetkoma Nika Zajca izsilil 6-metrovke. 12:13 je bilo na koncu po maratonskem izvajanju kazenskih strelov, četrtfinala se veselijo "škofjoti", ki jih vodi trener Marko Hrvatin, v uteho domačinov, vodi jih Dejan Kramberger, pa je obetavnih 25 minut proti prvoligašu.

V četrtfinalu je tudi KMN Meteorplast, ki je dobil tekmo v Postojni. Vodil je že 1:4, a je domačin Proteus Svet savn Postojna prišel na 3:4, zmago gostov je v 35. minuti potrdil Ruis.

Odloča ena tekma

V celotnem tekmovanju 2020/2021 se igra samo po ena tekma (tudi v četrtfinalu). Žreb četrtfinala bo izveden v ponedeljek, 29. marca, v prostorih NZS (prva izžrebana ekipa posameznega para bo domačin), zaradi trenutnih zdravstvenih razmer pa na žrebu ne bo prisotnih klubov. Tekmovalni pari od vključno četrtfinala se izžrebajo brez določanja nosilcev.

V dosedanjih petindvajsetih sezonah je naslov devetkrat pristal v Litiji, po trikrat so slavili Oplast, Puntar in FK Dobovec, Luvin in Proen Maribor po dvakrat, po enkrat celjski Pelikani (Maxi klub), KMN Gorica in Bronx Škofije.

Pokal Terme Olimia, osmina finala:

ŠD Extrem – FC Ptuj 0:3 (0:2)

0:1 Gajser (4.), 0:2 Ručna (17.), 0:3 Gajser (35.)

KMN Benedikt – KMN Bronx Škofije 12:13 (2:0, 3:3)*

1:0 Koder (5.), 2:0 Hager (17.), 2:1 Klinc (22.), 3:1 Hager (24.), 3:2 Zajc (28.), 3:3 Zajc (32.)

KMN Miklavž – FC Litija 4:6 (2:2)

1:0 Čolič (15.), 1:1 Flajšman (15./AG), 1:2 Fideršek (17.), 2:2 Nedižavec (20.), 2:3 Fideršek (22.), 2:4 Nedižavec (23./AG), 2:5 Arnon (29.), 2:6 Arnon (32.), 3:6 Miloševič (32.), 4:6 kolar Robnik (36.)

KMN Tomaž – ŠD Mlinše 4:5(2:3)

0:1 Lokovšek (11.); 1:1 Vindiš (15.); 2:1 Vindiš (17.); 2:2 Smrkolj (19.); 2:3 Lokovšek (19.); 2:4 Lokovšek (23.); 2:5 Džombić (32.); 3:5 Goričan (38.); 4:5 Senekovič M. (39.)

FK Dobrepolje – FK Siliko 2:7 (1:4)

0:1 Jandrič (3.), 1:1 Blatnik (8.), 1:2 Jandrič (16.), 1:3 Popović (17.), 1:4 Kavčič (18.), 1:5 Končan A. (21.). 2:5 Blatnik (25.), 2:6 Kavčič (31.), 2:7 Janež (31.)

KMN Sevnica – FK Dobovec 0:4 (0:2)

0:1 Mordej (10.), 0:2 Čeh (19.), 0:3 Čeh (21.), 0:4 Čeh (38.),

Proteus Svet savn Postojna – KMN Meteorplast 4:5 (1:4)

0:1 Školiber (8.), 1:1 Skopljak (9.), 1:2 Škerget (10.), 1:3 Šnofl (15.), 1:4 Ruis (16.), 2:4 Mehić (24.), 3:4 Vukajlović (27.), 3:5 Ruis (35.), 4:5 Žvab (36.)

Kix Ajdovščina – KMN Oplast Kobarid

Zmagovalci pokala Terme Olimia (25 sezon):

FC Litija 9

KMN Oplast Kobarid 3

Dobovec MB-Monting 3

KMN Puntar 3

Agencija Luvin 2

Proen Maribor 2

KMN Bronx Škofije 1

KMN Gorica 1

Pelikan 1