Slovencem dovolj remi v Latviji za preboj na EP

Slovenija v kvalifikacijski skupini 6 zaseda 2. mesto, po petih tekmah je zbrala devet točk, vodi Španija (12 točk, štiri tekme), na 3. mestu je Latvija (3 točke, 4 tekme), na 4. pa Švica (3 tekme, 0 točk). Sloveniji za neposredno uvrstitev zadostuje že točka proti Latviji, ki so jo varovanci selektorja Tomislava Horvata v gosteh že ugnali – 1:0 je bilo 29. januarja letos, odločilen gol je prispeval Kristjan Čujec.

Po sedmo uvrstitev na EP

Slovenija je doslej igrala šestkrat na evropskih prvenstvih (v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018). Naša članska reprezentanca je v svoji zgodovini odigrala 270 uradnih tekem, zbrala je 121 zmag, 41 remijev in 108 porazov. "To je odločilna tekma kvalifikacij. Želeli smo si, da odloča zadnja tekma v Sloveniji. Z zmago se zagotovo uvrstimo na EP. Ekipa Latvije ni slaba, pričakujem pa težko tekmo. Vsi najraje igramo take tekme, kot bo ta. Zato vem, da bo naša ekipa prava," je ob tej priložnosti za uradno spletno stran NZS povedal selektor

Kvalifikacije za EP 2022, 12.4.

Slovenija – Latvija (18.30)



Vabljeni igralci:

Denis Totošković (Genova ITA), Nejc Hozjan (A.S.D. FF Napoli ITA), Žan Koren (Pordenone ITA), Igor Osredkar (Apfel Novo Vrijeme Makarska HRV), Kristjan Čujec (FK Dobovec), Žiga Čeh (FK Dobovec), Klemen Duščak (FK Dobovec), Igor Bratić (FC Litija), Matej Fideršek (FC Litija), Gašper Vrhovec (FC Litija), Alen Fetić (SSD Acqua Sapone C5 SRL), Jeremy Bukovec (FC Ptuj), Tjaž Lovrenčič (US Saints Pagnano ITA), Tilen Gajser (FC Ptuj).



Igralci na čakanju:

Nejc Kovačič (KMN Oplast Kobarid), Benjamin Tušar (Citta di Cosenza ITA), Vanč Florjančič (FC Ptuj), Nejc Berzelak (FK Siliko).