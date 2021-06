Futsal: Dobovec po novi zmagi že z zaključno zmago

Dobovec je zanesljivo, s 6:1, dobil prvo tekmo v Rogaški Slatini, tako da so mnogi mislili, da bo zlahka prišel do svojega četrtega naslova. A Litijani, desetkratni prvaki, so pokazali zobe in dokazali, da se ne bodo kar predali ter slavili na drugi finalni tekmi po izvajanju enajstmetrovk. Tretji dvoboj je bil spet v znaku aktualnih prvakov, ki so v tej sezoni tudi uspešno nastopili v Ligi prvakov, kjer so izpadli v četrtfinalu. Dobovec je na tretjem obračunu slavil s 5:2 in bo na naslednji tekmi že lovil novo zvezdico, saj moštvi igrata na tri zmage.

Izid, 1. SFL, finale, 3. tekma:

Dobovec - Litija5:2 (4:1)

1:0 Čujec (8.), 1:1 Arnon (9.), 2:1 Novak (12.), 3:1 Turk (18.), 4:1 Čujec (19.), 5:1 Perić (29.), 5:2 Lennon (40.)