Mladi upi po vozovnico za EP v Srbijo

V predkrogu bo sodelovalo sedem ekip, prvaka dveh skupin pa bosta napredovala v glavni del kvalifikacij. Predkrog kvalifikacij je na vrsti med 2. in 7. 11. 2021, glavni del kvalifikacij pa med 15. in 20. marcem 2022. Na prvenstvo se uvrstijo zmagovalci (7) skupin, ki se pridružijo Španiji. "Dobili smo zelo težko skupino. Bili smo v prvem bobnu, potem pa iz ostalih dveh dobili najtežja tekmeca. S Francozi smo že igrali, enkrat smo z njimi remizirali. So pa po mojem mnenju za odtenek pred vsemi v skupini, kjer pa je zelo težko napovedati končni vrstni red. Dobro bi bilo za slovenski futsal, da skušamo z dobrim rezultatom zadržati pozicije, ki jih imamo," je po žrebu za uradno spletno stran NZS povedal Andrej Dobovičnik, selektor reprezentance do 19 let.

Evropska nogometna zveza Uefa je že pred časom obelodanila, da bo prihodnje evropsko prvenstvo za reprezentance do 19 let gostila Španija. Prvenstvo bo potekalo v mestu Jaen. Prav tako pa je znana časovnica kvalifikacij tekmovanja. To bo že drugo evropsko prvenstvo za to starostno skupino. Prvo je potekalo jeseni 2019 v Latviji, evropski prvaki pa so postali Španci. Prvenstvo stare celine bi moralo biti že letos, a je bilo zaradi COVID-19 razmer preloženo.

Predkrog kvalifikacij za EP U19:

Skupina A:

Andora, San Marino, Estonija, Wales

Skupina B:

Severna Makedonija, Črna gora, Gibraltar



Glavni del kvalifikacij za EP U19:

Skupina 1:

Nizozemska, Turčija, Italija, zmagovalec predtekmovalne skupine B

Skupina 2:

Portugalska, Češka, Ciper, Grčija

Skupina 3:

Slovenija, Francija, Madžarska, Srbija

Skupina 4:

Poljska, BiH, Finska, Kazahstan

Skupina 5:

Rusija, Slovaška, Romunija, Gruzija

Skupina 6:

Ukrajina, Belgija, Moldavija, zmagovalec predtekmovalne skupine A

Skupina 7:

Hrvaška, Belorusija, Latvija, Azerbajdžan



Reprezentanca U19:

Aleksander Stanić (KMN Bronx Škofije), Davor Stanišič (KMN Bronx Škofije), Žiga Kneževič Mrak (KMN Bronx Škofije), Tilen Cupin (KMN Bronx Škofije), Nik Okorn (FC Litija), Vid Kos (FC Litija), Marko Bračko (KMN Slovenske gorice), Toni Kovše (KN Oplotnica), Žan Janež (FK Siliko), Jure Suban (FK Siliko), Miha Car (FK Siliko), Tilen Rajter (KMN Meteorplast), Aljaž Goznik (KMN Meteorplast), Alen Ruis (KMN Meteorplast), Rok Šnofl (KMN Meteorplast) in Gašper Trdin (ŠD Mlinše).



Rezervisti:

Nejc Albreht(Futsal klub Dobrepolje), Andrej Baruca (KMN Bronx Škofije), Jaka Veber (KN Oplotnica), Žiga Tkalčič (KMN Meteorplast), Matija Zavasnik (KMN Meteorplast).