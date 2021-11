Obračuna s Hrvaško dobrodošla testa pred EP

Slovenska futsal reprezentanca se bo v torek in sredo pomerila s Hrvaško na dveh pripravljalnih tekmah pred januarskim evropskim prvenstvom. "Zbrali smo se, uvodni trening je bil regeneracijske narave. Fantje so dan prej igrali, potem pa potovali iz Italije," je za spletno stran NZS najprej povedal selektor Tomislav Horvat. "Do prve tekme nas čakata še dva treninga. Dopoldanski bo posvečen taktiki, popoldanski pa bo še nekaj bolj intenzivnejši," napoveduje selektor Horvat, ki se veseli tekem proti Hrvaški, s katero je Slovenija doslej odigrala 10 tekem, ob tem pa so naši igralci zbrali dve zmagi, remi in sedem porazov. "Tekmi proti Hrvaški bosta dober preizkus pred evropskim prvenstvom. Hrvati imajo zelo močno ekipo, ki je tehnično dovršena. Premorejo odlične sidraše. Mi bomo morali biti na visoki ravni, da se jim zoperstavimo. A dileme ni, moji fantje so pravi in nared, da odigrajo na visoki ravni, zato tudi rezultat ne bo izostal," je za uradno spletno stran NZS napovedal selektor Horvat. Za Hrvaško bosta to tekmi prvi v seriji pripravljalnih tekem na prihajajoče evropsko prvenstvo, kjer bo Hrvaška igrala v skupini C, ob njej pa še Nizozemska, Rusija in Poljska.



Menjava generacije

"Pred nami sta dve izredno zahtevni tekmi. Vemo, kako kvalitetna je Hrvaška, kateri igralci igrajo za to vrhunsko ekipo," se tekem proti sosedom veseli izkušeni 30-letni Alen Fetić, ki je za Slovenijo zbral 115 nastopov, dosegel je 48 golov. "To bo pravi test za nas, da bomo videli, kje smo, kam sodimo. Sem pa zelo vesel, ker smo se zopet zbrali, da se končno spet vidimo. Lep čas je že od našega zadnjega zbora," v pogovoru za uradno spletno stran NZS nadaljuje Fetić, ki pogleduje v januar, ko bo Slovenija še sedmič igrala na evropskem prvenstvu. "Vsi komaj čakamo evropsko prvenstvo. Časa ni več veliko. Po novembrski akciji sledita še tekmi decembra, potem pa je tu že januar, ko moramo biti v optimalni formi," je jasen Fetić, ki na tem mestu pohvali tudi zadnjo akcijo v hrvaški Istri, kjer je Slovenija porazila Slovaško in remizirala z Bosno in Hercegovino. "Odigrali smo dve zahtevni tekmi, selektor pa je dal minute vsem, tudi mlajšim igralcem. Prav je tako. Počasi se menja generacija, prihajajo mladi. Zelo pozitivno je, da imamo te mlade, da jim selektor zaupa in jim daje možnost. Morda bi lahko zmagali tudi na drugi tekmi v Novigradu, a nič zato, v prvem planu rezultat zagotovo ni bil," se ozre Fetić na tekmi.