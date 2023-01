Gaber v pomoč reprezentanci za drugi del: Moje soigralce je bilo lepo gledati v Katovicah

Ponedeljkov poraz proti šestkratnim svetovnim ter trikratnim olimpijskim in evropskim prvakom iz Francije na zadnji tekmi skupinskega dela v Katovicah ni prinesel slabe volje med slovenske rokometaše. Slovenske rokometaše najprej čaka obračun z Iranci. Po mednarodnem ratingu gre za najlažje tekmece, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović. Ta je nekatere člane zdajšnjega roda popeljal do bronastega odličja na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017. "V zadnjem času sem imel težave s tetivo. Nisem še stoodstotno pripravljen, glede na vse okoliščine pa nisem niti za trenutek pomislil, da ne bi prišel v Krakov in pomagal ekipi. Vesel sem, da sem tukaj, dal bom svoj maksimum," je uvodoma za uradno spletno stran RZS dejal 31-letni krožni napadalec Matej Gaber, ki se je z avtomobilom odpravil iz Szegeda in se po osemurni vožnji pridružil soigralcem v Krakovu. "Moje soigralce je bilo lepo gledati v Katovicah, kjer so pokazali srčne in bojevite predstave," je o prvih treh slovenskih predstavah na letošnjem mundialu dejal Gaber in dodal: "Če sem povsem iskren, o Irancih ne vem veliko. Imamo trening in sestanek, ki bo v celoti posvečen pripravi na našega prvega tekmeca. V tem kratkem času, ki ga imamo na voljo, se bomo skušali čim bolje pripraviti na iransko igro."

Iranci so pod vodstvom Vujovića premagali Čile s 25:24 in izgubili proti Črni gori z 31:34 ter Španiji z 22:35. Črnogorec na klopi Irana je v preddverju hotela v Krakovu, kjer so nastanjene vse reprezentance, dejal, da ga čaka zelo čustven obračun, vlogo favorita pa je pripisal Slovencem.