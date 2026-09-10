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Gaberšek: S kakšno napako manj je bil Zagreb premagljiv

Zagreb, 10. 09. 2026 10.57 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
A.V. M.F.
Gal Gaberšek

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so kljub porazu na uvodu v letošnjo Ligo prvakov proti staremu rivalu Zagrebu (29:31) pustili zelo dobr vtis. Mlada celjska zasedba, ki je v zagrebški Areni pogrešala kar nekaj nosilcev igre - med drugimi brata Gašperja in Maia Marguča ter Makedonca Dimitarja Uzunčeva -, bo v nadaljevanju evropske sezone zagotovo še trd oreh precej bogatejšim in na papirju močnejšim klubom.

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Eden glavnih "krivcev" za uvodni tesen poraz Celjanov v hrvaški prestolnici je bil zagotovo slovenski vratar v vrstah Zagreba Urh Kastelic, ki se je na koncu ustavil pri 13 obrambah.

"Derbi med starima rivaloma je zopet upravičil svoj sloves. Celje je dokazalo, da se nikoli ne preda. Za nami je zelo zahtevna tekma proti odličnemu nasprotniku, ki nam je vseskozi dihal za ovratnik. Vemo, da so Celjani pripotovalo v Zagreb brez nekaterih ključnih igralcev, kot so brata Gašper in Gal Marguč ter Dimitar Uzunčev. Tu je veliko če-jev, a menim, da smo vendarle na koncu zasluženo zmagali," je po zmagi v drobovju zagrebške Arene našemu novinarju Maticu Flajšmanu uvodoma dejal zagrebški čuvaj mreže.

Ravno bogate izkušnje Urha Kastelica so v končnici zelo zanimive rokometne predstave prevesile tehtnico na stran Zagrebčanov. "Pozna sem, da sem starejši oziroma med najbolj izkušenimi v ekipi. Ko je bilo najbolj potrebno, sem ohranil mirno kri in obranil nekaj težkih strelov tekmeca. Najpomembneje pa je, da smo vknjižili prvi točki," se Kastelic zaveda pomembnosti uvodne zmage proti svojemu nekdanjemu klubu.

Ni skrivnost, da so za sestavo moštva pred letošnjo sezono v Zagrebu precej globoko segli v klubsko blagajno. "Dres Zagreba je zelo težek. Letos je klubsko vodstvo v sestavo igralskega kadra vložilo veliko denarnih sredstev, za naslednjo sezono pa se napoveduje še višji proračun. Celje na drugi strani pa ima drugačen model delovanja z večjim poudarkom na mladih in nadarjenih rokometaših. Verjamem, da nikomur ne bo lahko igrati v Celju. Vključno z nami, ko pride čas za to," je prepričan Kastelic, ki je ob koncu pogovora dodal, da si Celje vsekakor zasluži mesto med evropsko rokometno elito.

Gaberšek: "V ključnih trenutkih smo storili preveč napak."

Gal Gaberšek na drugi strani je v vratih Celja Pivovarne Laško zbral le eno obrambo manj od rojaka Kastelica. Večji del srečanja so Celjani tesno dihali za ovatnik papirnatemu favoritu, toda v ključnih trenutkih, ko bi lahko preveslili tehtnico na svojo stran, storili preveč tehničnih napak.

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"Nič, težka tekma za obe ekipi. Večji del tekme smo jim bili zelo blizu in, če bi storili kakšno tehnično napako manj, bi jih lahko tokrat brez težav premagali. Pozna se, da je ekipa še nekoliko mlajša in da so posledično izkušnje tisti dejavnik, ki na koncu na takšnih tekmah odloča o zmagovalcu. Verjamem, da se bomo znali iz te tekme marsikaj naučiti in, kdo ve, morda že na naslednji tekmi presenetimo koga od favoritov," je optimističen Gaberšek.

Gal Gaberšek verjame, da bodo celjski rokometaši v nadaljevanju sezone trd oreh najboljšim evropskim moštvom v Ligi prvakov.
Gal Gaberšek verjame, da bodo celjski rokometaši v nadaljevanju sezone trd oreh najboljšim evropskim moštvom v Ligi prvakov.
FOTO: Posnetek videa

"Obramba je bila ves čas na visoki ravni. Soigralci so opravili zelo dobro delo in na splošno se mi zdi, da smo v letošnjo sezono vstopili z zelo dobro igro v obrambi. Ko je tako, potem je tudi nam vratarjem veliko lažje ubraniti kakšen strel več," je bil Gaberšek poln hvale na račun svojih soigralcev za igro v obrambi.

Za Celjane ne bo pravega odmora. Že ob koncu tedna varovance trenerja Klemna Luzarja v domačem prvenstvu čaka zahteven dvoboj z motiviranimi Trebanjci, naslednjo sredo pa v celjski Zlatorog prihaja danski Aalborg. "O Aalborgu še ne razmišljamo, saj nas pred tem v domačem prvenstvu čaka sila pomembna tekma s Trebnjem. Po tem pa bomo začeli razmišljati o Dancih v Ligi prvakov," je še pristavil 25-letni Gal Gaberšek.

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