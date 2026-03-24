Bogdan Gabrovec odstopil z mesta predsednika Judo zveze Slovenije

Bogdan Gabrovec sodi med najvidnejše športne funkcionarje v slovenskem judu. Judo zvezo Slovenije je prvič vodil med letoma 1994 in 2014, nato pa je bil za predsednika ponovno izvoljen leta 2024. V slovenskem športnem prostoru je pomemben pečat pustil tudi kot predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ki ga je vodil od leta 2014 do 2022.

Njegove zadolžitve je začasno prevzel dosedanji podpredsednik Simon Mohorovič, ki je poudaril, da na tej funkciji ne bo ostal dolgo: "V čast mi je, da sem prevzel tako odgovorno nalogo, čeprav tega nisem pričakoval. Zveza dolgoročno potrebuje predsednika, ki ji bo lahko v celoti in ves čas na voljo, sam pa sem zaradi drugih obveznosti časovno omejen. Zato bo moja prva naloga sklic seje izvršnega odbora, na kateri bomo skupaj opredelili nadaljnje korake."