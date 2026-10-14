Gael Monfils tudi uradno v teniški pokoj

Nekdanji šesti igralec sveta je zadnji uradni dvoboj odigral v začetku septembra, ko je v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA izgubil proti Američanu Learnerju Tienu.
Čeprav je prejel posebno povabilo za turnir serije ATP 250 v Lyonu, ki bo na sporedu od 19. do 25. oktobra, in namigoval, da bi se želel posloviti tudi na mastersu v Parizu med 2. in 8. novembrom, mu pravila otežujejo načrtovano slovo.
Pravila protidopinškega sistema namreč določajo, da morajo biti igralci, ki se želijo po upokojitvi vrniti na tekmovanja, najmanj šest mesecev na voljo za nenapovedana dopinška testiranja. Gael Monfils, ki je septembra dopolnil 40 let, se o svoji odločitvi še ni javno izrekel.
Z njegovim odhodom se končuje pomembno obdobje francoskega tenisa. Monfils je zadnji iz generacije tako imenovanih štirih mušketirjev. Jo-Wilfried Tsonga in Gilles Simon sta se upokojila leta 2022, Richard Gasquet pa leta 2024.
Monfils, trenutno 254. igralec svetovne lestvice, je že septembra nakazal, da bo po koncu športne kariere začel novo poklicno pot v finančnem sektorju. Leta 2027 se bo pridružil ženevskemu podjetju Alphaswiss, kjer bo delal na področju upravljanja premoženja.
V profesionalni tenis je vstopil leta 2004, osvojil 13 turnirjev ATP in se leta 2016 povzpel na šesto mesto svetovne lestvice. Na turnirjih za veliki slam se je dvakrat prebil v polfinale, in sicer na odprtem prvenstvu Francije leta 2008 in odprtem prvenstvu ZDA leta 2016. Trikrat je zaigral tudi v finalu turnirjev serije masters 1000, in sicer v Parizu v letih 2009 in 2010 ter v Monte Carlu leta 2016.
Eden njegovih največjih dosežkov je bil naslov v Aucklandu na začetku leta 2025. Pri 38 letih in štirih mesecih je postal najstarejši zmagovalec turnirja glavne turneje ATP v moderni eri, rekord pa je pozneje izboljšal Novak Đoković.
Monfils je nato na odprtem prvenstvu Avstralije dosegel osmino finala, potem ko je med drugim premagal četrtega igralca sveta Taylorja Fritza.
Turnirji serije ATP Masters 1000 predstavljajo drugo najpomembnejšo kategorijo teniških turnirjev za moške, takoj za turnirji za grand slam. Ime '1000' izhaja iz števila točk za svetovno lestvico ATP, ki jih prejme zmagovalec turnirja. Ti turnirji se odvijajo skozi celo leto na različnih lokacijah po svetu in so obvezni za najboljše igralce na lestvici, kar zagotavlja izjemno visoko kakovost tenisa in močno konkurenco.
Izraz 'štirje mušketirji' izvira iz zgodovine francoskega tenisa v 20. letih 20. stoletja, ko so štirje izjemni igralci – Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet in René Lacoste – dominirali na svetovni sceni in Franciji prinesli številne zmage v Davisovem pokalu. V sodobnem tenisu so mediji ta vzdevek prenesli na generacijo francoskih igralcev, kot so Gael Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon in Richard Gasquet, da bi poudarili njihovo dolgoletno pomembno vlogo in vpliv na francoski tenis v zadnjih dveh desetletjih.
Mednarodna agencija za integriteto tenisa (ITIA) je neodvisno telo, ustanovljeno s strani krovnih teniških organizacij, katerega glavna naloga je varovanje integritete športa. Agencija se osredotoča predvsem na boj proti dopingu, preprečevanje prirejanja izidov tekem in boj proti korupciji. Skrbijo za izvajanje protidopinških testiranj, nadzor nad igralci ter preiskovanje sumljivih aktivnosti, s čimer zagotavljajo, da tenis ostaja pošten in transparenten šport na vseh ravneh tekmovanja.
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