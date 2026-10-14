Gael Monfils tudi uradno v teniški pokoj

Nekdanji šesti igralec sveta je zadnji uradni dvoboj odigral v začetku septembra, ko je v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA izgubil proti Američanu Learnerju Tienu.

Čeprav je prejel posebno povabilo za turnir serije ATP 250 v Lyonu, ki bo na sporedu od 19. do 25. oktobra, in namigoval, da bi se želel posloviti tudi na mastersu v Parizu med 2. in 8. novembrom, mu pravila otežujejo načrtovano slovo.

Pravila protidopinškega sistema namreč določajo, da morajo biti igralci, ki se želijo po upokojitvi vrniti na tekmovanja, najmanj šest mesecev na voljo za nenapovedana dopinška testiranja. Gael Monfils, ki je septembra dopolnil 40 let, se o svoji odločitvi še ni javno izrekel.